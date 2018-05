Người phụ nữ 40 năm không cười để tránh nếp nhăn

Tess Christian năm 2001, lúc 36 tuổi. Theo bà, chính vẻ mặt bình thản ít phải co giãn giúp duy trì vẻ trẻ trung của mình so với những người cùng độ tuổi, ít bị nếp nhăn ở quanh mắt và miệng, vốn là những vị trí nhiều nếp nhăn do cười.