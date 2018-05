10 đôi thực phẩm ăn cùng nhau tốt cho sức khỏe

Ăn cải xoăn và chanh cải thiện tuần hoàn máu nhờ đầy đủ chất sắt giúp tăng lượng hemoglobin trong máu. Cơ thể không dễ để hấp thụ chất sắt từ các loại thực vật do đó nên kết hợp cùng vitamin C cho hiệu quả hấp thụ tối đa. Kết hợp 2 thực phẩm này cũng tốt cho người thiếu máu. Cải xoăn giúp tăng cường sức mạnh cơ bắp và hệ miễn dịch. Do đó khi vắt thêm vài giọt chanh vào rau cải tạo một phản ứng hóa học để hấp thụ chất sắt tốt hơn, giảm sự mỏi cơ.