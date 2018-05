12 thực phẩm có công dụng thanh lọc máu

Cơ sở lý luận của Đông y dựa trên 2 yếu tố âm - dương của vạn vật mà chia thể chất của con người thành âm tính và dương tính. Từ đó tìm ra hiệu quả sử dụng và làm thuốc của các thực phẩm có đặc tính đó.

Củ cà rốt là thực phẩm số một có tác dụng thanh lọc máu, làm chậm lão hoá, ngăn ngừa ung thư. Y học hiện đại đã xác định các gốc tự do bị oxy hóa là nguyên nhân gây lão hóa, ung thư, đột quỵ, nhồi máu cơ tim, bệnh thấp khớp, viêm phổi... Một số chất giúp loại bỏ gốc tự do như vitamin A, vitamin C, vitamin E được tìm thấy rất nhiều trong củ cà rốt. Lưu ý cà rốt ăn nhiều có thể gây vàng da do màu đặc trưng của loại củ này, do đó nên cân nhắc ăn với lượng phù hợp.