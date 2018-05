Cậu bé 14 tuổi già như cụ ông 90

Ông Audrey Gordon, chủ tịch và giám đốc điều hành PRF, cho biết tổ chức này vẫn đang nỗ lực tìm kiếm những đứa trẻ bị progeria. Ước tính hiện trên toàn thế giới có khoảng 300-350 bệnh nhi nhưng chỉ mới tiếp cận được 125 em. Đó là lý do các bác sĩ mở chiến dịch "Find the other 150" với mục tiêu tìm được ít nhất 150 bệnh nhi còn lại để giúp các em được điều trị sớm.