Em bé bị não úng thủy đầu tiên trên thế giới được thay hộp sọ nhân tạo

Bé gái người Trung Quốc tên là Han Han, 3 tuổi, bị não úng thủy bẩm sinh hiếm gặp khiến đầu của em phình to hơn gấp 4 lần bình thường. Đây là một trong những dị tật của ống thần kinh do dư thừa một loại chất lỏng trong não gọi là dịch não tủy. Sự dư thừa này làm cho đầu của trẻ ngày càng to dần, gây áp lực làm tổn thương nhu mô não.