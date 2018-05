Mẹ mạo hiểm sinh non cứu 3 đứa con

Bụng của Chloe Dunstan bắt đầu to lên. Bác sĩ cho biết cô mang thai 2 bé trai và một bé gái. Tuy nhiên bé gái không phát triển nhiều do bị thiếu oxy và dưỡng chất. Ở tuần 28 thai kỳ, người mẹ phải đối mặt với một quyết định vô cùng khó khăn là bỏ một thai tự nhiên để 2 bé còn lại phát triển hoặc sinh non để cứu cả ba bé.