Những em bé kangaroo đón Giáng sinh đầu đời trên ngực mẹ

Khoa Sơ sinh, Bệnh viện Từ Dũ chiều 21/12 nhộn nhịp không khí chụp ảnh, quay phim, hóa trang cho các em bé nhỏ xíu sinh non nhẹ cân phải ấp kangaroo trên ngực bố mẹ. "Chúng tôi mong muốn các bé có kỷ niệm thật đẹp đầu đời, cũng là lời chúc an lành may mắn đến các gia đình trong dịp Giáng sinh", bác sĩ trưởng khoa Nguyễn Thị Từ Anh nói.