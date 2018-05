7 cụ ông tuổi 'thất thập cổ lai hy' khỏe vượt thanh niên

So với ảnh chụp cách đây 20 năm, Patrick Stewart dường như chẳng thay đổi. Từng chia sẻ với Wall Street Journal về chứng viêm khớp, ngôi sao 77 tuổi vẫn duy trì hình thể như ngày đóng Dune (1984) hay Star Trek: The Next Generation (đầu thập kỷ 1990).

Năm 2014, Patrick đăng tải hình ảnh tập plank và chống đẩy bằng một tay, động tác được coi là khó khăn đối với mọi lứa tuổi.