Các kiểu phẫu thuật thẩm mỹ và điều cần lưu ý

Chỉnh hình mũi là một trong những loại phẫu thuật thẩm mỹ phổ biến nhất. Một bác sĩ tay nghề cao có thể thay đổi hình dáng cho những chiếc mũi quá to, bè so với gương mặt, sống mũi khoằm, mũi nằm lệch do bẩm sinh hay chấn thương. Các bác sĩ khuyên nên đợi tới ít nhất 15-16 tuổi, thậm chí lâu hơn nữa với phái nam khi muốn tạo hình mũi. Phẫu thuật này hiếm khi gây biến chứng nghiêm trọng và thường mất 1-3 tuần để hồi phục.