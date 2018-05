10 loại thực phẩm làm tăng số lượng tinh trùng

10 sự thật ít biết về tinh trùng / 10 nguyên nhân gây giảm tinh trùng

1. Chuối

Chuối chứa bromelain là một enzyme điều khiển hormone giới tính. Chuối cũng chứa vitamin A, B1 và C. Các vitamin này thúc đẩy sản xuất tinh trùng và giúp cơ thể trong việc cải thiện sức chịu đựng của tinh trùng.

2. Chocolate đen

Chocolate đen chứa một hoạt chất được gọi là L-arginine HCL. Nó giúp tăng khối lượng tinh dịch và cũng làm tăng số lượng tinh trùng. Ăn chocolate đen còn có thể giúp đàn ông đạt cực khoái tốt hơn.

Ảnh: myhealthtips.

3. Tỏi

Tỏi rất giàu allicin giúp cải thiện tuần hoàn máu. Điều này sẽ thúc đẩy lưu thông máu trong cơ quan sinh dục và tăng cường lượng tinh trùng. Tỏi còn chứa vitamin B6 và selen kiểm soát sự tiết hormone giới tính và làm giảm tổn thương tinh trùng.

4. Lựu

Lựu rất giàu chất chống oxy hóa làm giảm malondialidehyde – chất gây tổn hại đến tinh trùng. Ăn lựu thường xuyên có thể giúp cơ thể tiêu diệt các gốc tự do và cải thiện khả năng của tinh trùng.

5. Thịt bò

Thịt bò chứa kẽm giúp bảo vệ tinh trùng khỏi tác dụng xấu của các gốc tự do. Kẽm cũng ngăn cản sự chuyển đổi testosterone thành estrogen, vì thế kẽm cũng thúc đẩy ham muốn tình dục.

6. Quả óc chó

Quả óc chó rất giàu arginine giúp nâng cao khối lượng tinh dịch và thúc đẩy sản xuất tinh trùng. Quả óc chó cũng chứa các axit béo omega-3 có tác dụng thúc đẩy lưu thông máu trong dương vật. Nó còn rất giàu chất chống oxy hóa và giúp bảo vệ cơ thể khỏi một số bệnh.

7. Rau chân vịt

Rau chân vịt rất giàu axit folic làm tăng số lượng tinh trùng. Axit folic cũng giúp tăng cường số lượng tinh trùng cũng như làm tăng nhu động của chúng.

8. Trái cây giàu vitamin C

Trái cây giàu vitamin C như dâu tây, cam và quả anh đào chứa nhiều chất chống oxy hóa. Loại trái cây này giúp ngăn chặn tổn thương tinh trùng và cũng làm tăng số lượng tinh trùng. Trái cây giàu vitamin C cũng rất giàu axit folic, làm tăng cường sức mạnh cho tinh trùng. Các chất chống oxy hóa trong đó giúp tiêu diệt các gốc tự do và bảo vệ tinh trùng. Trái cây giàu vitamin C còn giúp ngăn chặn tinh dịch vón cục, điều này sẽ thúc đẩy nhu động và cải thiện khả năng thụ tinh.

9. Trứng

Trứng giúp thúc đẩy khả năng sản sinh và nâng cao số lượng tinh trùng. Trứng chứa vitamin E, giúp ngăn chặn sự thoái hóa tế bào của tinh hoàn. Trứng cũng rất giàu chất chống oxy hóa giúp trung hòa các gốc tự do và bảo vệ tế bào.

10. Nước

Uống nhiều nước có thể giúp cơ thể gia tăng số lượng tinh trùng. Nước cũng giúp ích trong việc cải thiện hoạt động của tinh trùng.

Quỳnh Trang