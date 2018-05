12 tuổi 'cậu nhỏ' dài chưa đến một cm

'Cậu nhỏ' chảy mủ sau khi quan hệ không an toàn / Mất tự tin chăn gối vì cậu nhỏ bất thường

Ảnh minh họa: Menshealth.

Trả lời:

Chào chị,

Trong tình huống của bé, tôi nghĩ đến trước nhất là chứng dương vật nhỏ thực sự (micropenis). Chẩn đoán này được đặt ra khi dương vật của một người có chiều dài tối đa ngắn hơn nhiều so với chiều dài trung bình theo độ tuổi. Theo khuyến cáo, bất kỳ trẻ nam nào trên một tuổi có chiều dài dương vật tối đa ngắn hơn 2 cm đều cần thăm khám và chẩn đoán xem có thực sự là mắc chứng dương vật nhỏ hay không. Nếu có thì cần tầm soát xác định nguyên nhân.

Như vậy, chị cần nhanh chóng đưa bé đến khám ở bệnh viện Nhi đồng để được đo đạc chiều dài dương vật bằng kỹ thuật chuẩn, đồng thời làm những xét nghiệm liên quan.

Chứng micropenis chỉ xảy ra ở nam giới có nhiễm sắc thể giới tính XY, nghĩa là không có bất thường về cặp nhiễm sắc thể giới tính. Người ta phân loại chứng micropenis là do nhiều nguyên nhân. Chẳng hạn do tuyến yên giảm tiết GnRH (hormone kích thích tuyến sinh dục), suy tinh hoàn gây giảm tiết hormone nam hoặc do giảm đáp ứng với hormone sinh dục nam một phần.

Tuỳ thuộc vào nguyên nhân, bác sĩ sẽ có những can thiệp phù hợp, thông thường là điều trị hormone. Nhiều nghiên cứu cho thấy điều trị bằng testosteron có đáp ứng rất tốt trên trẻ bị micropenis, cải thiện rõ rệt kích thuốc dương vật và chức năng sinh dục, hiệu quả cao hơn nếu điều trị ở giai đoạn sớm.

Chị cũng có thể trao đổi với bác sĩ nhi khoa về tình trạng hẹp bao quy đầu của bé. Hẹp bao quy đầu cũng góp phần gây cản trở cho cậu bé phát triển, phần nào góp phần tăng nặng thêm tình trạng dương vật ngắn.

Thân ái.

Bác sĩ Nguyễn Tấn Thủ