2 tháng ròng cứu cháu bé viêm não do virus herpes

Theo người nhà, trước đó trẻ hoàn toàn khỏe mạnh. 2 tháng trước khi vào viện, trẻ sốt cao đột ngột. Gia đình đã đưa đi viện khám và điều trị sốt như bình thường, cho uống thuốc hạ sốt. Đến ngày thứ 4 trẻ đỡ sốt nhưng sau đó lại nóng lại, tình trạng bệnh ngày một nặng hơn và nhanh chóng rơi vào tình trạng kích thích, la hét, vật vã…

Trẻ mắc viêm não thường có các biểu hiện sốt cao, co giật liên tục... Ảnh minh họa: Hà An.

Phó giáo sư Nguyễn Tiến Dũng, Trưởng khoa Nhi, Bệnh viện Bạch Mai nhận định đây là một ca bệnh phức tạp. Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng sốt cao, co giật liên tục. Trẻ được chẩn đoán bị viêm não do virus herpes. Khác với các loại viêm não khác, viêm não do virus herpes thường dễ chữa vì có thuốc điều trị đặc hiệu.

“Bình thường, trẻ điều trị khoảng 2 tuần là có biến chuyển rõ rệt, hết sốt. Bệnh nhi này tình trạng vẫn nguy kịch ngay cả khi đã sang tuần thứ 3, sốt cao, diễn biến bất thường. Không những thế, bệnh nhân đột ngột xuất hiện nhiều cơn tiêu chảy dữ dội”, phó giáo sư Dũng nói.

Các bác sĩ quyết định cắt khẩu phần ăn từ bên ngoài vào, cho trẻ ăn theo chế độ ăn nghiêm ngặt của khoa. Nhờ vậy, 2 tuần sau trẻ hết tiêu chảy nhưng vẫn sốt. Các kết quả xét nghiệm đều cho thấy cơ thể không có dấu hiệu nhiễm trùng nào khác.

“Chúng tôi hội chẩn với 2 chuyên gia nhi khoa của Nhật Bản. May mắn một tuần sau trẻ hết sốt, đến nay thì sức khỏe ổn định và có thể xuất viện”, phó giáo sư Dũng nói.

Bác sĩ khuyến cáo, viêm não do virus herpes nguy hiểm nhưng có thuốc điều trị đặc hiệu, khác với các viêm não thông thường chỉ chủ yếu chữa triệu chứng. Do đó, khi thấy con có biểu hiện sốt cao, đau đầu, co giật… cha mẹ nên đưa đến cơ sở y tế kịp thời.

Virus herpes rất dễ xâm nhập vào cơ thể qua đường hô hấp, qua da, đặc biệt là với trẻ nhỏ. Vì thế, để tránh lây nhiễm bệnh, người dân cần chú ý đến các vết bong tróc, lở loét trên miệng; tránh tiếp xúc trực tiếp vùng da đang tổn thương của mình vào người khác như hôn, sờ, chạm...

Nam Phương