21 tuổi bị đau túi tinh

Ảnh: phongkhamnamkhoa.

Trả lời:

Chào bạn,

Đau tức tinh hoàn ở nam giới có rất nhiều nguyên nhân. Tinh hoàn là một cấu trúc rất nhạy cảm, chỉ cần một tổn thương nhỏ cũng có thể khiến người bệnh có cảm giác đau tức, khó chịu.

Các nguyên nhân thường gặp gây đau tức tinh hoàn như chấn thương, giãn tĩnh mạch thừng tinh, viêm mào tinh hoàn, viêm tinh hoàn (thường do quai bị), xoắn tinh hoàn, thoát vị bẹn, khối u. Trong đó, một số nguyên nhân có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng lên chức năng sinh sản của tinh hoàn như vỡ tinh hoàn do chấn thương, viêm tinh hoàn do quai bị gây teo tinh hoàn, xoắn tinh hoàn…

Tôi xin cung cấp cho bạn một số khuyến cáo xử trí khi đau tinh hoàn như sau:

1. Ngay lập tức đến phòng cấp cứu để được can thiệp kịp thời khi:

- Đau tinh hoàn đột ngột mức độ nặng.

- Đau tinh hoàn có kèm triệu chứng buồn nôn, sốt ớn lạnh hay có máu trong nước tiệu.

2. Nên đến khám ở chuyên khoa niệu khoa hay nam khoa sớm khi:

- Đau tinh hoàn mức độ nhẹ, kéo dài trong vài ngày.

- Đau tinh hoàn kèm xuất hiện sưng hoặc các khối nhỏ khi sờ chạm.

3. Các trường hợp mới đau tinh hoàn mức độ nhẹ, không kèm biểu hiện bất thường khác có thể uống thuốc giảm đau (paracetamol, aspirin, ibuprofen), nghỉ ngơi, tránh vận động mạnh, theo dõi trong vài ngày. Nếu triệu chứng không giảm thì cần đi khám sớm.

Vấn đề thứ hai của bạn về triệu chứng đi tiểu nhiều và giảm ham muốn, do không mô tả chi tiết, tôi không thể đưa ra nhận định gì cụ thể. Tuy nhiên, các thay đổi trên vẫn cần được ghi nhận và có thể là dấu hiệu dự báo của một bệnh nào đó trên hệ niệu dục. Do vậy nhu cầu thăm khám chuyên khoa càng cần thiết. Để biết rõ tình trạng của mình, bạn nên đến khám sớm ở các cơ sở y tế chuyên khoa để nhận được tư vấn và can thiệp phù hợp.

Thân ái.

Bác sĩ Nguyễn Tấn Thủ