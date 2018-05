3 tư thế ngủ khi say rượu gây nguy hiểm

Lý do khiến bạn dễ say rượu / Cơ thể thay đổi như thế nào khi bạn ngừng say xỉn

Ảnh minh họa: Health.

Theo Health Sina, trong cuộc sống con người, có những thói quen lặp lại thường xuyên tưởng chừng đơn giản nhưng đôi khi phải trả giá bằng tính mạng. Đi ngủ sau khi uống rượu say vốn là việc hết sức bình thường đối với đại đa số đàn ông xưa và nay. Trên thực tế, đã có rất nhiều người phải mất mạng chỉ vì tư thế ngủ không đúng cách sau khi say rượu. Các nhà nghiên cứu phát hiện 3 tư thế ngủ sau khi say rượu rất nguy hiểm:

Nằm ngửa

Những người say rượu thường bị nôn ói. Nôn ói khi tinh thần kém minh mẫn, phản xạ nuốt thường diễn ra chậm. Nếu ngủ trong tư thế nằm ngửa sẽ gây khó nôn ói ra ngoài, ngược lại còn làm thức ăn trào ngược vào khí quản. Người bị nhẹ lâu ngày sẽ gây viêm phổi, nặng thì nghẹt thở do chất nôn ói xâm nhập vào khí quản đe dọa tính mạng.

Nằm sấp

Người say rượu thường gặp khó khăn trong hô hấp do hệ hô hấp suy yếu hơn lúc bình thường. Nếu nằm sấp, mũi dễ bị chèn ép bởi ga giường hoặc gối mềm dẫn đến khó thở. Nếu phần ngực và bụng cũng bị chèn ép thì càng khó thở hơn. Cơ thịt của người say rượu thường mềm nhũn, không thể tự thay đổi tư thế nằm dẫn đến oxy cung cấp cho cơ thể bị thiếu khiến mức độ say rượu càng trầm trọng thêm, thậm chí có thể tử vong vì nghẹt thở.

Ngủ ngồi

Chúng ta thường gặp nhiều người say rượu ngủ ngồi trong các công viên. Tư thế này rất nguy hiểm. Trong khi say, phản xạ điều tiết của tim mạch suy yếu, tình trạng nôn ói và ra mồ hôi khiến cơ thể mất đi một lượng nước nhất định. Lúc này lượng máu trong huyết quản thấp dễ gây ra sốc và hạ huyết áp. Ngủ ngồi trong tình trạng huyết áp thấp làm giảm cung cấp máu cho não bộ, đồng thời gây trở ngại cho tuần hoàn máu trong cơ thể, khiến các cơ quan sinh tồn như tim, não, thận bị thiếu máu, đe dọa tính mạng.

Các chuyên gia khuyên người say rượu nên nằm nghiêng. Đây là tư thế ngủ an toàn nhất. Nếu họ không còn đủ nhận thức để điều chỉnh tư thế thì người nhà nên giúp chỉnh lại, đồng thời chú ý các vấn đề sau:

- Cởi bỏ cà vạt, nút áo của người say rượu, đặt nằm nghiêng để đầu ngẩng lên giúp cho hô hấp được dễ dàng.

- Khi người say đã trong tư thế nằm nghiêng, nên để gối hoặc vật cản sau lưng sau để tránh họ lật người trở lại.

- Cách một khoảng thời gian ngắn lại quan sát bất thường của người say để hỗ trợ kịp thời khi cần.

- Nếu phát hiện người say rượu hôn mê bất tỉnh thì nên nhanh chóng đưa đến bệnh viện cấp cứu kịp thời.

Thi Trân