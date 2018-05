30 phút tư vấn trực tuyến về phòng và trị viêm xoang

Kính chào tiến sĩ Uyên Minh. Em bị viêm xoang dị ứng đã 10 năm nay, cứ thay đổi thời tiết là lại hắt hơi sổ mũi liên tục. Em đã dùng nhiều loại thuốc xịt mũi mà không có tác dụng. Xin bác sĩ tư vấn giúp. Em xin cảm ơn.

Lại Lan Anh, 32 tuổi

Chào bạn, chào độc giả VnExpress

Viêm mũi xoang dị ứng có biểu hiện ngứa mũi, nghẹt mũi, nhảy mũi, chảy nước mũi trong. Bệnh tăng khi thay đổi thời tiết hoặc tiếp xúc các yếu tố như gió, bụi, khói, hơi hóa chất. Bệnh có tính chất di truyền nên không thể điều trị dứt hẳn.

Trong những đợt cấp, nặng, việc điều trị cần kết hợp nhiều loại thuốc uống và thuốc xịt mũi. Khi bệnh đỡ hơn có thể ngưng thuốc uống, chỉ dùng thuốc xịt mũi. Khi bệnh tạm ổn, bệnh nhân cần thực hiện các biện pháp phòng bệnh là tránh gió, bụi, khói (thuốc lá, xe cộ, nhà máy, nhang, củi…), hơi hóa chất, máy lạnh, quạt máy thổi thẳng vào mặt. Điều này giúp thời gian ổn định sẽ được kéo dài hơn.

Em bị viêm xoang mấy năm rồi, thường xuyên bị nghẹt mũi và phải dùng thuốc co mạch mới thở được.Tháng trước đi khám thì được biết mình bị phì đại cuốn mũi và vẹo vách ngăn. Em muốn hỏi bác sĩ về phẫu thuật phì đại cuốn mũi và vẹo vách ngăn. Liệu trong trường hợp người bệnh có cơ địa dị ứng thì việc phẫu thuật có được triệt để không hay một thời gian sau sẽ tái lại. Em xin cảm ơn.

Hoàng Xuân Đức, 24 tuổi

Viêm mũi xoang dị ứng có thuốc xịt mũi điều trị đặc hiệu bản chất chống viêm, tác dụng tại chỗ, có thể dùng dài ngày. Còn thuốc xịt hoặc nhỏ mũi dạng co mạch dùng chống nghẹt mũi tức thì chỉ dùng được dưới 7 ngày, tối đa 10 ngày. Nếu dùng lâu dài hơn có thể bị viêm mũi do thuốc.

Một bệnh nhân viêm mũi xoang dị ứng kết hợp viêm mũi do thuốc sẽ rất khó điều trị tình trạng nghẹt mũi. Khi đó nếu được chẩn đoán có kèm vách ngăn vẹo, cuốn mũi dưới quá phát thì nên thực hiện phẫu thuật chỉnh hình vách ngăn và đốt hoặc cắt bán phần cuốn dưới, giúp thuận lợi hơn chứ không phải là dứt hẳn trong việc điều trị viêm mũi xoang dị ứng.

Thưa bác sĩ, tôi bị viêm mũi dị ứng với bụi nhà từ lúc còn thành niên. Lúc trước nước mũi chảy qua mũi bình thường và không bao giờ bị nhức đầu. Bây giờ nước mũi chảy liên tục xuống họng làm tôi phải khạc nhổ suốt ngày khiến miệng rất hôi. Ban đêm thì đọng lại ở cổ họng như đàm và có màu vàng đậm. Xin bác sĩ vui lòng tư vấn cho tôi cách chữa trị.

Minh Nguyen, 72 tuổi

Viêm mũi xoang dị ứng thường chảy nước mũi trong. Khi nước mũi đục là có tình trạng bội nhiễm. Có thể bội nhiễm vi khuẩn hoặc nhiễm nấm. Trong trường hợp nấm xoang thì dịch mũi chảy xuống họng thường có mùi rất hôi. Viêm xoang do răng, dịch mũi cũng rất hôi.

Vì vậy nếu có biểu hiện này bệnh nhân cần được chụp CT Scan để phân biệt các loại viêm xoang để từ đó có hướng điều trị thích hợp. Nấm xoang cần được mổ. Viêm xoang do răng có thể dùng thuốc kết hợp điều trị răng hoặc phải mổ sau khi điều trị răng.

Tôi bị đau nhức hai bên thái dương mấy hôm nay, trước giờ chưa bao giờ đau như vậy. Nhức các thành mạch như muốn choáng đầu. Hai ngày sau tôi có khám ở phòng mạch tư, được chỉ định chụp Xquang. Kết quả chụp "phì đại cuốn mũi" và "mờ xoang sàng hai bên", còn lại bình thường. Bác sĩ kết luận viêm xoang sàng và cho thuốc uống 2 ngày không đỡ. Đặc biệt đau khi ngủ dậy, hoặc thay đổi trạng thái từ ngồi sang đứng dậy. Khi nằm thì hoàn toàn không đau nữa.

Tôi có nghiên cứu thông tin thấy viêm xoang có nhiều triệu chứng hơn. Tôi nghĩ tôi chỉ đau đầu do sử dụng nhiều thiết bị vi tính. Kính mong bác sĩ tư vấn giúp.

Nguyen, 32 tuổi

Nhức đầu có rất nhiều nguyên nhân từ mũi xoang và từ các bệnh nội khoa khác. Nếu chỉ nhức đầu mà không có sổ mũi, không có nghẹt mũi thường ít nghĩ đến viêm xoang. Các trường hợp này cần được chụp CT Scan sọ não và mũi xoang. Khi đó kết quả có thể là viêm xoang rất nhẹ hoặc không viêm xoang nhưng có kèm theo bệnh lý gây nhức đầu khác như u não, u tuyến yên, điểm tiếp xúc (các xương trong mũi xoang chạm sát nhau)… Tùy bệnh lý mà cách điều trị khác nhau, có trường hợp dùng thuốc, có trường hợp phải mổ.

Em bị viêm đa xoang, bac sĩ kêu mổ nhưng em nghe nói mổ rồi cũng bị lại em không biết phải làm sao. Em rất đau đầu và nhức mũi mong bác sĩ tư vấn giúp.

Phạm Thị Lành, 34 tuổi

Viêm xoang thường được chỉ định mổ khi có polyp mũi, polyp xoang, nấm xoang, u nhầy xoang… hoặc không đáp ứng với điều trị thuốc. Sau mổ xoang bệnh nhân phải tái khám thường xuyên theo lịch hẹn tái khám của bệnh viện thì mới tránh được tái phát hoặc khi có tái phát nhẹ thì sẽ được giải quyết ở phòng nội soi mũi, không phải nhập viện, không phải vào phòng mổ.

Tuy nhiên có những cơ địa như viêm mũi xoang dị ứng, kém đề kháng, bệnh có thể tái phát nhanh và nhiều cần phải được mổ lại. Để giảm nguy cơ tái phát và phải mổ lại, bệnh nhân sau mổ cần thực hiện các biện pháp tránh gió, bụi, khói, hơi hóa chất, máy lạnh, quạt máy thổi thẳng vào mặt... và tái khám theo lịch hẹn của bệnh viện.

Em bị viêm xoang, viêm mũi dị ứng đã hơn 10 năm, uống đủ các loại thuốc từ Đông tới Tây y nhưng vẫn không hết. Triệu chứng thường ngày là chảy mũi vàng thành đờm xuống họng, khi ngứa mũi và hắt hơi thì chảy mũi trắng. Em đã từng khám và uống thuốc Bệnh viện Tai Mũi Họng TP HCM trong vòng 1 tháng nhưng chỉ giảm được triệu chứng ngứa mũi và hắt hơi, còn chảy nước mũi vàng vẫn không giảm. Thêm vào đó thì thuốc có tác dụng phụ như buồn nôn, tức ngực, tức lưng nên em đã dừng thuốc. Hiện em vẫn bị các triệu chúng chảy mũi vàng, ngứa mũi hắt hơi diễn ra hằng ngày. Bác sĩ cho em hỏi bệnh của em có cách nào chữa dứt điểm được không? Có phải mổ không? Cảm ơn bác sĩ.

Trần Văn Năm, 27 tuổi, Bến Phú Lâm, Quận 6, TP HCM

Viêm xoang khi đang dùng thuốc điều trị nếu có bất kỳ biểu hiện khó chịu nào bệnh nhân cần quay trở lại bệnh viện ngay để bác sĩ khám lại và đổi thuốc. Nếu dùng thuốc một thời gian vẫn không đỡ viêm mũi xoang bệnh nhân sẽ được cho chụp phim Xquang, sau đó là CT Scan nếu cần, kèm với nội soi mũi xoang để xác định tình trạng bệnh và có chỉ định tiếp tục dùng thuốc hay là phẫu thuật.

Em bị viêm xoang sàng nặng đã lâu, các bác sĩ kêu em đi mổ xoang sàng nhưng em chưa dám đi. Xin hỏi bác sĩ nếu để lâu không mổ sau này có bị ung thư không ạ?

VO TRANG, 43 tuổi, Nguyen Chi Thanh, quan 5, TP HCM

Nếu chỉ viêm xoang sàng đơn thuần thì là trường hợp viêm xoang nhẹ (vì chỉ viêm 2 trong số tổng cộng 8 xoang) và thường phải có CT Scan mới kết luận được. Viêm xoang nhẹ có thể chỉ cần điều trị thuốc. Trên CT Scan chụp xoang này có thể phát hiện ung thư mũi xoang, ung thư vòm hầu kèm theo nếu có. Tùy loại ung thư có các cách điều trị khác nhau.

Mình đã mổ tai 2 lần do viêm tai xương chũm và nhĩ, nay thường hắt hơi viêm mũi dị ứng, nghẹt mũi, mất mùi, mũi đàm đặc. Vậy có liên quan bệnh viêm xoang không. Xin bác sĩ cho hướng điều trị.

Pham Van Tao, 61 tuổi, Long Dien, Ba Ria Vung Tau

Nếu mất mùi do nghẹt mũi thì giai đoạn đầu có thể điều trị thuốc. Nhưng nếu mất mùi dù mũi vẫn thở thông thì cần chụp CT Scan sọ não và mũi xoang (vì ngửi mùi do cả mũi và não phụ trách) để xác định bệnh lý. Hoặc mất mùi do nghẹt mũi, mũi đàm đặc đã được điều trị thuốc nhưng không giảm cũng cần chụp CT Scan để quyết định hướng điều trị tiếp theo là tiếp tục dùng thuốc hay phẫu thuật.

Sức Khỏe