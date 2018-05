30 phút tư vấn trực tuyến về rối loạn kinh nguyệt

Kính chào Tiến sĩ Lê Thị Thu Hà.

Em sinh năm 1990, em có kinh nguyệt trễ hơn các bạn cùng trang lứa, năm 16 tuổi mới xuất hiện kỳ kinh đầu. Từ đó đến nay chưa bao giờ chu kỳ kinh đều cả, có khi 2 hoặc 3 tháng, có đợt 5 hoặc 6 tháng. Em đến Bệnh viện Từ Dũ khám 3 lần. Lần đầu được chẩn đoán đa nang buồng trứng, các bác sĩ nói chưa có gia đình thì không điều trị. Em lo lắng đi khám thêm 2 lần nữa thì kết luận buồng trứng bình thường nhưng do nội tiết cao nên chu kỳ kinh nguyệt không đều.

Em dự định kết hôn vào năm 2016, nhờ bác sĩ tư vấn giúp xem sức khỏe sinh sản của em có hướng giải quyết không ạ? Em xin chân thành cảm ơn.

Điểm, 25 tuổi, Ngõ 1, Phạm Văn Đồng, Hà Nội

Chào bạn, chào độc giả VnExpress

Tình trạng kinh nguyệt của bạn 2-3 tháng, thậm chí đến 5-6 tháng mới có 1 lần là rối loạn kinh nguyệt (kinh thưa: chu kỳ kéo dài trên 35 ngày , vô kinh thứ phát: mất kinh trên 3 tháng nếu có chu kỳ kinh đều trước đó hoặc 6 tháng nếu có chu kỳ kinh không đều trước đó)

Nguyên nhân gây nên vô kinh thứ phát nếu loại trừ tình trạng mang thai thì có thể do một trong những nhóm nguyên nhân sau:

+ Buồng trứng: 40%, như buồng trứng đa nang, suy buồng trứng sớm, khối u ở buồng trứng.

+ Hạ đồi: Chiếm 35%, do thiếu GnRH bẩm sinh, hoặc thiếu GnRH chức năng do căng thẳng quá mức, tập thể dục quá sức, suy dinh dưỡng,..

+ Tuyến yên: Ví dụ như khối u tiết prolactin, bệnh lý khác, chiếm 19%.

+ Tử cung: 5%.

+ Các nguyên nhân khác: 1%.

Để tìm nguyên nhân, ngoài siêu âm cần xét nghiệm nội tiết. Em đã có kinh và siêu âm bình thường thì khả năng sinh sản về sau không đáng lo lắm. Tuy nhiên, em cần khám và làm đầy đủ xét nghiệm mới có thể đánh giá một cách đúng mức.

Thưa bác sĩ, tháng qua em đau bụng và đau lưng dữ dội trước kỳ kinh, hôm sau thì có kinh. Có kinh 3 ngày, khi đang có thì không đau bụng, đau lưng, nhưng sang ngày thứ 4, khi đã hết kinh, thì lại đau lưng, đau bụng và cảm giác ngực căng (nhưng không đau) giống như triệu chứng sắp có kinh, trong khi em vừa hết kinh. Em đã đau như vậy đến ngày thứ 4 rồi. Không biết em có bị bệnh gì không, hay do ảnh hưởng stress, vì tháng qua em cũng có nhiều chuyện căng thẳng. Xin bác sĩ giúp em. Em xin cám ơn bác sĩ.

Hoàng Điệp, 36 tuổi, Biên Hòa - Đồng Nai

Chào em. Đau bụng, đau lưng vào giai đoạn hành kinh có thể do khối u tử cung hoặc buồng trứng, có thể do hiện tượng viêm nhiễm, do co thắt vì căng thẳng,… Em nên đến khám tại các cơ sở y tế chuyên về sản phụ khoa em nhé.

Em năm nay 22 tuổi, kinh nguyệt không đều. Hầu như tháng nào cũng có 2 lần, mỗi lần cách nhau từ 9 đến 12 ngày và lắt nhắt chứ không ra nhiều, kéo dài mỗi lần cỡ 7 ngày, có khi lâu hơn. Em đi siêu âm thì hoàn toàn bình thường. Em bị không đều như thế này cũng lâu rồi và em cũng chưa từng quan hệ tình dục. Bác sĩ cho em hỏi tình trạng như em là bị sao vậy ạ. Xin cảm ơn.

Thanh Viên, 22 tuổi

Tình trạng của em được gọi là rong huyết. Hậu quả rong huyết là mất máu, thiếu máu và ảnh hưởng đến sức khỏe chung, ảnh hưởng đến công việc, học tập. Vì vậy cần phải điều trị. Ngoài việc siêu âm, em cần khám phụ khoa và khám tổng quát, những bệnh lý toàn thân cũng có thể gây rong huyết em ạ.

Em 22 tuổi, chưa từng quan hệ tình dục, từ trước đến nay kinh nguyệt vẫn bình thường, không bị trễ, không kéo dài. Tuy nhiên cứ mỗi lần đến kỳ kinh là đau bụng không chịu nổi vào ngày đầu tiên. Khi đau em bị nôn rất nhiều, kèm theo bị tiêu chảy, chân tay tê cứng.. Xin hỏi bác sĩ em có bị sao không ạ. Có cách nào để đỡ đau không vì em đã áp dụng rất nhiều cách kể cả uống thuốc, nhưng vẫn không đỡ. Cảm ơn bác sĩ.

Như Ý, 22 tuổi

Chào em, tình trạng của em được gọi là thống kinh. Đây là hiện tượng đau bụng khi hành kinh. Đau chủ yếu là bụng dưới nhưng có khi đau khắp bụng. Đau thường có tính chất từng cơn quặn thắt nhưng có khi đau âm ỉ liên tục. Có người đau bụng kèm theo nôn ói, tiêu chảy. Có người đau nhiều đến mức ảnh hưởng đến sinh hoạt học tập.

Những nguyên nhân gây thống kinh như viêm tử cung, u xơ tử cung, lạc nội mạc tử cung, tư thế tử cung qua gập làm ứ máu kinh, chít hẹp lỗ cổ tử cung, tâm lý căng thẳng,… Em cần đi khám để được chẩn đoán và điều trị phù hợp em nhé.

2 tháng nay cháu bị rối loạn kinh nguyệt. Có phải cháu đang bị gì không ạ?

Nguyễn Thị Hoa, 19 tuổi

Rối loạn kinh nguyệt ở tuổi dậy thì thường do hoạt động trục hạ đồi, tuyến yên – buồng trứng chưa ổn định. Các rối loạn kinh nguyệt có thể gặp: kinh thưa, rong kinh, kinh mau, vô kinh… Điều quan trọng là xác định xem có thai hay không. Em cần đến bác sĩ chuyên khoa sản phụ để khám em nhé.

Kinh nguyệt em từ dậy thì tới giờ không đều và mỗi chu kỳ chỉ kéo dài khoảng 1 ngày là hết. Em đã có gia đình nhưng chưa có con. Mong bác sĩ tư vấn giúp em với ạ.

Minh Sương, 26 tuổi

Tình trạng của em được gọi là thiểu kinh. Thiểu kinh là lượng máu kinh rất ít. Nguyên nhân có thể do nội mạc tử cung kém phát triển, hoạt động nội tiết của buồng trứng kém, dính buồng tử cung... Thường kinh ít sẽ ảnh hưởng đến khả năng sinh sản về sau.

Em nên khám phụ khoa và khám tổng quát để kiểm tra sức khỏe em nhé. Chúc em sớm có bé yêu.

Tại sao tôi hay bị trễ kinh không đúng hàng tháng, có khi 2 tháng hoặc 3 tháng vẫn chưa có. Xin cho hỏi như vậy là bị bệnh gì. Cách trị như thế nào có mất nhiều thời gian hay không bác sĩ. Xin cảm ơn.

Huế Phượng, 44 tuổi, Quận 6, TP HCM

Trễ kinh 2-3 tháng mới có hoặc thậm chí lâu hơn có thể do bất thường từ buồng trứng, trục hạ đồi, tuyến yên, do tử cung hoặc các bệnh lý khác như tiểu đường, bệnh lý tuyến giáp,… Bạn cần đi khám để tìm nguyên nhân và điều trị phù hợp.

Em uống thuốc ngừa thai khẩn cấp vào tháng 1 năm 2015. Từ đó đến nay đã là 6 tháng mà em vẫn chưa có kinh lại. Xin hỏi bác sĩ như vậy là sao ạ?

Trần Thị Nga, 42 tuổi, Hà Nội

Trường hợp này là vô kinh thứ phát. Không phải do dùng thuốc ngừa thai khẩn cấp em ạ. Em nên khám để loại trừ nguyên nhân do thai, đồng thời tìm những nguyên nhân khác gây nên.

Thưa bác sĩ, em 21 tuổi, mất kinh từ ngày 21/4 đến nay chưa có lại. Em đang bị buồng trứng đa nang (2 buồng trứng). Em có phải đi chữa buồng trứng đa nang giờ để có kinh nguyệt trở lại và không bị vô sinh không ạ. Mong bác sĩ hồi âm. Em cảm ơn ạ.



Nguyen Thi Hoa, 21 tuổi, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3, TP HCM

Hội chứng Buồng trứng đa nang có thể gây rối loạn phóng noãn biểu hiện bằng rối loạn kinh nguyệt. Rối loạn kinh nguyệt thường theo kiểu kinh thưa (chu kỳ kinh nguyệt >35 ngày hay có kinh < 8 lần/năm) hay vô kinh (không có kinh > 6 tháng), hoặc vòng kinh ngắn (khoảng cách giữa 2 lần hành kinh < 24 ngày).

Điều trị tùy vào triệu chứng gây khó chịu và mong muốn có thai hay không. Nếu em muốn kinh đều thì điều trị rối loạn kinh nguyệt. Nếu em muốn có thai thì bác sĩ sẽ dùng các biện pháp gây phóng noãn. Thân chào em.

Đã hết thời gian tư vấn trực tuyến. Những câu hỏi còn lại tôi sẽ tiếp tục trả lời trên suckhoe.vnexpress.net, mời các bạn theo dõi. Xin cảm ơn và xin chào.

