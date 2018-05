30 phút tư vấn trực tuyến về rối loạn mỡ máu

Kính chào bác sĩ Quỳnh, chỉ số trigliceride cao 9,32 thì phải uống thuốc hay chưa ạ?

nghiemthohan, 42 tuổi, Nội Bài, Hà Nội

Triglyceride là một loại lipid trong máu. Khi triglyceride máu trên 5 mmol/L, bạn có thể bị viêm tụy cấp. Nồng độ triglyceride càng cao, càng tăng nguy cơ viêm tụy cấp.

Bạn có triglyceride máu cao. Điều này có thể gây nguy hiểm cho bạn. Bạn nên đi khám để được dùng thuốc điều trị sớm. Để việc điều trị được hiệu quả, bạn cần phối hợp biện pháp không thuốc (hay còn gọi là thay đổi lối sống) và dùng thuốc.

Biện pháp không thuốc (thay đổi lối sống) bao gồm:

- Giảm cân và tăng hoạt động thể lực.

- Giảm lượng mỡ ăn vào.

- Giảm lượng bột đường trong chế độ ăn.

- Giảm rượu. đối với trường hợp của bạn, do tăng triglyceride nhiều bạn nên kiêng rượu.

- Bỏ thuốc lá.

Về thuốc hạ lipid máu, trước khi quyết định chọn loại thuốc thích hợp cho bạn, bác sĩ sẽ kiểm tra chức năng thận và kiểm tra một số bệnh lý kèm theo hay bệnh lý có thể gây ra rối loạn lipid máu.

Rối loạn mỡ máu có phải uống thuốc thường xuyên và kiểm tra định kỳ không? Chế độ ăn kiêng ra sao? Nếu phải uống thuốc thì loại nào, liều lượng, liệu trình như thế nào ạ? Xin chân thành cám ơn bác sĩ.

Mạc Hoàng Hải, 39 tuổi, hai phong

Rối loạn mỡ máu có thể do di truyền hay hậu quả của bệnh lý khác gây ra. Vì vậy rối loạn mỡ máu nên được kiểm tra định kỳ và xem xét có cần điều trị dài hạn hay không.

Để việc điều trị được hiệu quả, bạn cần phối hợp biện pháp không thuốc (hay còn gọi là thay đổi lối sống) và dùng thuốc. Biện pháp không thuốc bao gồm giảm cân, tăng hoạt động thể lực, giảm lượng mỡ ăn vào, giảm lượng bột đường trong chế độ ăn, giảm rượu, bỏ thuốc lá. Ăn kiêng thật ra chỉ là một phần của thay đổi lối sống.

Về thuốc hạ lipid máu, trước khi quyết định chọn loại thuốc thích hợp cho bạn, bác sĩ sẽ kiểm tra chức năng gan, thận và kiểm tra một số bệnh lý kèm theo hay bệnh lý có thể gây ra rối loạn lipid máu. Tùy theo tình trạng của bạn, bác sĩ sẽ quyết định liệu trình, loại thuốc và liều lượng điều trị.

Tôi khám sức khỏe, phát hiện chỉ số mỡ máu cao > 6.2. Tôi có đi điều trị, bác sĩ cho một loại thuốc duy nhất uống trong 14 ngày và dặn cố gắng uống 2-3 lần như vậy, rồi ngưng sao đó kiểm tra lại chỉ số mỡ máu. Xin bác sĩ cho biết thời gian khoảng bao lâu mới thử lại.

Xuan Khoa, 46 tuổi, Cần Thơ

Một bộ xét nghiệm mỡ máu gồm ít nhất 4 thành phần: cholesterol toàn phần, HDL-cholesterol, LDL-cholesterol và triglyceride. Mỗi loại mỡ máu bất thường có nguyên nhân và cách điều trị khác nhau. Rất tiếc bạn không cho biết chính xác thành phần nào > 6.2.

Nhìn chung, việc kiểm tra mỡ máu nên thực hiện sau 4-12 tuần sau khởi trị thuốc hạ lipid máu hay khi điều chỉnh liều hay loại thuốc hạ lipid máu.

Bác sĩ cần biết thêm nhiều thông tin về bộ mỡ máu, các xét nghiệm gan, thận, và một số xét nghiệm khác (tìm bệnh kèm theo hay bệnh lý có thể gây rối loạn mỡ máu) để quyết định điều trị.

Tiền sử gia đình tôi 5 người lần lượt chết trẻ do huyết áp, tiểu đường và rối loạn mỡ máu. Xin được bác sĩ Quỳnh tư vấn.

Nguyen Tu Hung, 62 tuổi, Quan 8 TP HCM

Tăng huyết áp, đái tháo đường, rối loạn mỡ máu là các yếu tố nguy cơ gây ra bệnh tim mạch có thể dẫn đến tử vong. Cả ba loại bệnh lý này đều có tính di truyền. Tuy nhiên, cũng có rất nhiều bệnh lý tim mạch di truyền tiềm ẩn có thể gây chết trẻ.

Anh nên cùng những người có liên quan huyết thống trực hệ với những người chết trẻ kiểm tra thêm về tim mạch để tầm soát các bệnh lý nguy hiểm có thể gây tử vong.

Em sinh xong bị béo phì, gan nhiễm mỡ độ 3 nhưng các chỉ số mỡ trong máu thấp. Mỡ máu toàn phần là 2,4. Xin bác sĩ tư vấn cách phòng tránh bệnh.

Nguyễn Thị Hiếu, 31 tuổi, Hải Phòng

Sau khi sinh xong, bạn bị béo phì. Bạn nên áp dụng các biện pháp tập thể dục giảm cân. Việc kiêng ăn tùy thuộc bạn còn cho em bé bú không. Bạn hết béo phì sẽ là biện pháp hữu hiệu nhất để tránh rối loạn mỡ máu.

Tôi uống thuốc điều trị rối loạn mỡ máu đã nhiều năm, có giảm nhưng không đạt chỉ số an toàn. Bác sĩ tư vấn giúp rối loạn mỡ máu có phải là bệnh mạn tính, uống thuốc suốt đời như cao huyết áp không. Có phải bệnh do cơ địa từng người sinh ra là chính, có cần bắt buộc đưa tất cả chỉ số mỡ máu về chỉ số an toàn. Cảm ơn bác sĩ nhiều.

Phan Quy Thinh, 63 tuổi, 229/17 Bùi Thị Xuân TB

Rối loạn mỡ máu có thể do do di truyền hay do hậu quả của bệnh lý khác gây ra.

Nếu bệnh lý gây ra rối loạn lipid như nhược giáp, hội chứng thận hư... được điều trị hết, rối loạn mỡ máu cũng sẽ được giải quyết. Tuy nhiên, nhiều trường hợp rối loạn mỡ máu là không có căn nguyên, thường được quy kết do bất thường về gen, và như vậy sẽ được xem như tình trạng mạn tính, có thể phải uống thuốc dài hạn.

Ngày nay, chỉ định điều trị mỡ máu được mở rộng hơn trước do các nghiên cứu cho thấy hiệu quả của một loại thuốc hạ lipid máu là statin có khả năng giảm các biến cố tim mạch. Khi bệnh nhân có một số bệnh lý như đột quỵ, nhồi máu cơ tim… bác sĩ sẽ cho dùng dài hạn statin.

Lý tưởng nhất là đạt được mục tiêu hạ lipid máu tới ngưỡng điều trị. Tuy nhiên, có các nguyên nhân sau làm không đạt hiệu quả điều trị:

- Bệnh nhân có cùng lúc nhiều bệnh nặng, phối hợp.

- Rối loạn chức năng gan, thận.

- Không dung nạp với statin, hay có bệnh cơ.

- Sử dụng đồng thời thuốc gây tương tác hay ảnh hưởng đến chuyển hóa statin.

- Tuân thủ điều trị kém: thuốc, không tích cực thay đổi lối sống.

- Có nguyên nhân rối loạn mỡ máu.

Khi đó, bác sĩ sẽ phải đi tìm nguyên nhân nào không đạt đích điều trị. Một số trường hợp, do không thể tăng liều thuốc hay không thể phối hợp thuốc thì sẽ chấp nhận bệnh nhân không đạt đích điều trị. Bác sĩ sẽ cân nhắc giữa lợi ích của việc đạt đích điều trị và nguy cơ bệnh nhân bị tác dụng phụ của thuốc để quyết định.

Tôi đi kiểm tra sức khỏe, xét nghiệm máu thấy chỉ số đo cholesterol cao hơn chỉ số bình thường. Thỉnh thoảng tôi thấy người bị run run, tôi xin hỏi việc này có liên quan đến việc việc xét nghiệm trên không.

Nguyễn Khánh Nam, 41 tuổi, Hà Nội

Cholesterol máu cao hơn bình thường chỉ nói lên rằng anh bị rối loạn mỡ máu. Rối loạn mỡ máu chỉ là một nguy tố nguy cơ cho bệnh lý tim mạch. Anh nên đi khám bác sĩ để tìm nguyên nhân run run. Biểu hiện này mơ hồ cần được xác định chính xác là rối loạn gì. Rối loạn mỡ máu có thể là bệnh lý đi kèm với tình trạng run run của anh.

Xin bác sĩ cho biết rối loạn mỡ máu và mỡ máu cao có khác nhau không? Rối loạn mỡ máu có liên quan đến bệnh gút không? Nấm linh xanh có hỗ trợ điều trị rối loạn mỡ máu không? Xin cảm ơn.

Tú Ân, 38 tuổi

Một bộ xét nghiệm mỡ máu gồm ít nhất 4 thành phần: cholesterol toàn phần, HDL-cholesterol, LDL-cholesterol và triglyceride. Mỗi loại mỡ máu bất thường có nguyên nhân và cách điều trị khác nhau. Trong bộ mỡ này, có 3 thành phần tạm gọi là mỡ xấu là cholesterol toàn phần, LDL-cholesterol và triglyceride. Gọi mỡ xấu vì khi chúng tăng lên trong máu sẽ gây ra bệnh lý. Còn một thành phần, tạm gọi là mỡ tốt, nghĩa là khi tăng sẽ bảo vệ cơ thể và ngược lại khi giảm sẽ hại đến cơ thể.

Thuật ngữ "rối loạn mỡ máu" là nói đến có sự rối loạn có thể là mỡ xấu tăng hay mỡ tốt giảm. Còn "mỡ máu cao" ngụ ý nói đến tình trạng mỡ xấu tăng trong máu.

Hiện nay, chua ghi nhận liên quan rối loạn mỡ máu và bệnh gút. Bản chất 2 tình trạng là riêng biệt. Rối loạn mỡ máu là bất thường chuyển hóa mỡ (lipid) còn bệnh gút là bất thường chuyển hóa đạm (protein).

Các loại nấm linh chi là một trong rất nhiều loại thảo dược chưa được nghiên cứu đầy đủ để có thể được cho là thuốc điều trị đặc hiệu cho rối loạn mỡ máu. Chúng chưa được đưa vào các hướng dẫn điều trị rối loạn mỡ máu trên thế giới.

Cách dùng thuốc hạ mỡ máu khi chỉ số về mức an toàn.

Vũ Thị Thanh Mỵ

Điều trị hạ mỡ máu không đơn giản là chỉ dùng thuốc. Để việc điều trị rối loạn mỡ máu được hiệu quả, bạn cần phối hợp biện pháp không thuốc (hay còn gọi là thay đổi lối sống ) và dùng thuốc như đã nói ở trên.

Về thuốc hạ lipid máu, trước khi quyết định chọn loại thuốc thích hợp cho bạn, bác sĩ sẽ kiểm tra chức năng gan, thận, và kiểm tra một số bệnh lý kèm theo hay bệnh lý có thể gây ra rối loạn lipid máu. Tùy theo tình trạng của bạn, bác sĩ sẽ quyết định liệu trình, loại thuốc và liều lượng điều trị.

Việc điều trị cần thời gian. Bạn phải uống thuốc dài ngày. Đến tuần thứ 4-12, bạn sẽ được kiểm tra bộ mỡ máu xem đạt kết quả không. Từ đó, bác sĩ mới quyết định bạn dùng tiếp liều cũ, hay tăng, giảm hoặc phải đổi thuốc khác.

Đã hết thời gian tư vấn trực tuyến. Xin cảm ơn và xin chào.

