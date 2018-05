30 phút tư vấn trực tuyến về viêm họng và cách phòng ngừa

Em bị tình trạng giọng nói khàn khàn, cứ trời lạnh hoặc nói nhiều là lại bị như vậy. Em đã đi khám. Bác sĩ nói bị viêm thanh quản. Xin bác sĩ tư vấn cho em nên làm gì và phòng bệnh như thế nào? Em cám ơn bác sĩ rất nhiều.

minh tien trung, 29 tuổi, hanpit aphathu korea

Trường hợp khàn tiếng của bạn là tình trạng viêm họng thanh quản mạn tính, nguyên nhân thường gặp nhất là do nói nhiều. Uống nước đá, rượu bia và không khí lạnh thì sẽ làm nặng hơn tình trạng này.

Việc phòng ngừa viêm thanh quản chủ yếu là giảm nói (tránh nói quá nhanh, quá nhiều và quá lớn), tránh lạnh và tránh rượu bia, thuốc lá. Khi bệnh diễn tiến kéo dài có thể gây tổn thương nặng hơn trên dây thanh (dây nói, dây thanh quản) thì có thể khó hồi phục, đôi khi cần phải phẫu thuật.

Ngoài ra bạn phải lưu ý khàn tiếng kéo dài có thể là biểu hiện của ung thư thanh quản. Bạn cần phải soi thanh quản khi khám mũi họng.

Em bị viêm họng, điều trị thì khỏi nhưng hay tái phát. Xin bác sĩ tư vấn giúp.

mai viết hưng, 27 tuổi, 1 đinh tiên hoàng phương đacao q1,tphcm

Trong trường hợp của bạn, cần phải thăm khám để tìm đúng nguyên nhân gây viêm họng mới có thể điều trị dứt điểm. Chẳng hạn như viêm amidan, trào ngược dạ dày thực quản, viêm mũi xoang…

Bên cạnh đó bạn cần phải phòng tránh viêm họng bằng cách: giữ ấm không khí hít vào, uống nhiều nước (đối với người trưởng thành nên uống từ 2 lít nước lọc mỗi ngày và tăng giảm tùy theo nhu cầu sinh hoạt), tránh nói nhiều, súc miệng bằng nước muối sinh lý, hạn chế sử dụng thực phẩm có chất kích thích như thức ăn chua, cay, nước có gas, rượu bia, thuốc lá nước đá...

Tôi hay bị viêm họng khi thời tiết thay đổi, ngay cả giai đoạn đang uống thuốc điều trị tại Bệnh viện Tai Mũi Họng. Vậy có cách nào điều trị dứt bệnh này không? Xin cám ơn bác sĩ.

lâm văn hà, 45 tuổi

Viêm họng có nhiều nguyên nhân như thay đổi thời tiết (lạnh quá hay nóng quá), chế độ ăn uống sinh hoạt (thường xuyên sử dụng thực phẩm có chất kích thích như thức ăn chua, cay, nước có gas, rượu bia, thuốc lá, nước đá), nói nhiều. Ngoài ra còn do các tác nhân vi sinh vật (vi khuẩn, virus) từ các cơ quan lân cận (bị viêm mũi xoang, trào ngược dạ dày thực quản, viêm phế quản phổi)...

Trong trường hợp của bạn việc phòng ngừa viêm họng tái phát chủ yếu bằng cách: giữ ấm không khí hít vào, uống nhiều nước (trên 2lít nước lọc mỗi ngày, tăng giảm tùy theo nhu cầu sinh hoạt), tránh nói nhiều, súc miệng bằng nước muối sinh lý, hạn chế thức ăn chua, cay, nước có gas, rượu bia, thuốc lá, nước đá…

Chào bác sĩ. Tôi bị viêm xoang đã lâu không hết nên dịch cứ chảy vào họng làm họng bị đau hoài. Vậy xin hỏi có cách nào khắc phục cho hết đau họng không? Xin cám ơn bác sĩ.

trinh duy dau, 37 tuổi, 740 nguyễn chí thanh q.11

Trong trường hợp của bạn là tình trạng viêm mũi xoang hay chảy dịch vào thành sau họng. Để điểu trị dứt điểm, bạn nên đến các trung tâm Tai Mũi Họng để được chẩn đoán và điều trị thích hợp.

Chào bác sĩ. Cháu là sinh viên năm nay 21 tuổi, bị viêm họng hơn 2 năm nay. Trong họng cháu xuất hiện nhiều hạt đỏ, lâu lâu sinh ra những hạt màu trắng như hạt cơm nguội. Nhìn họng thấy có những tổn thương. Như vậy tình trạng bệnh của cháu ra sao? Phương pháp điều trị nào phù hợp, hiệu quả và giá cả thế nào? Cháu cảm ơn.

hoàng minh, 21 tuổi

Trong trường hợp của bạn, viêm họng có kèm theo nhiều hạt đỏ, thỉnh thoảng có những chấm mủ ở thành sau họng. Đó là trường hợp viêm họng mạn tính, dân gian hay gọi là viêm họng hạt.

Đối với tình trạng này thì việc điều trị đặc hiệu chỉ áp dụng ngay khi có đợt viêm họng cấp tính (đau rát họng hay vướng họng). Phí điều trị tùy vào tình trạng bệnh, thông thường mỗi đợt khoảng vài trăm nghìn đồng. Còn ngoài đợt đau cấp thì chỉ phòng ngừa bệnh bằng cách: giữ ấm không khí hít vào, uống nhiều nước (từ 2 lít nước lọc mỗi ngày và tăng giảm tùy theo nhu cầu), tránh nói nhiều, súc miệng bằng nước muối sinh lý, hạn chế sử dụng thực phẩm có chất kích thích như thức ăn chua, cay, nước có gas, rượu bia, thuốc lá, nước đá...

Chào bác sĩ. Em bị viêm họng do trào ngược dạ dày thực quản. Em đi khám và được cho thuốc với liều lượng một viên mỗi ngày. Em đã uống 2 tháng rồi mà không thấy đỡ. Em cũng ăn kiêng và uống thuốc đầy đủ. Mong bác sĩ tư vấn giúp em.

bui luc, 28 tuổi

Nếu đúng là bạn bị viêm họng do trào ngược dạ dày thực quản, đã điều trị và tuân thủ đúng chế độ ăn uống, sinh hoạt như hướng dẫn mà không khỏi thì nên đến các cơ sở chuyên khoa Tai Mũi Họng để xem lại chẩn đoán nguyên nhân viêm họng. Vì thông thường, điều trị viêm họng do trào ngược dạ dày thực quản chỉ trong 2 tuần là đã cải thiện tình trạng bệnh rồi.

Em hay bị nhiệt miệng gây loét rất đau và khó chịu. Xin bác sĩ tư vấn cho em cách phòng ngừa và thuốc chữa trị hiệu quả nhất. Em cám ơn bác.

Hoàng Đình Hiếu, 35 tuổi, 17/103 Châu Thượng Văn - TP. Đà Nẵng

Tình trạng viêm loét miệng của bạn tái phát nhiều lần có nhiều nguyên nhân. Chẳng hạn như viêm loét miệng thông thường (nhiệt miệng) do stress, do virus, thiếu chất vi lượng (vitamin và khoáng chất), ăn quá nhiều đạm động vật. Bên cạnh đó còn có những nguyên nhân nặng hơn như bệnh tự miễn, ung thư. Do vậy bạn cần phải đến cơ sở chuyên khoa để được chẩn đoán và điều trị thích hợp.

Xin kính chào các chuyên gia. Tôi hiện nay 32 tuổi, đã lập gia đình và có 2 con. Cách đây 10 năm tôi gặp khó khăn khi phát âm một số âm nặng như tr, h... Ví dụ như khi có người hỏi tên tôi không thể phát âm được tên của mình hoặc có phát âm được cũng khó khăn. Hiện tượng đó chỉ thỉnh thoảng mới gặp phải.

Sau khi tôi lấy chồng và sinh con thì hiện tượng này càng ngày càng bị nặng hơn. Thậm chí các con số tôi cũng không đọc được. Nếu có người hỏi đột ngột hoặc gọi điện thoại là tôi cứ ú ớ trong cổ họng không thể phát âm ra, cứ như kiểu là không đủ hơi để nói ra.

Tôi đi khám ở bệnh viện Gia Định bác sĩ nói bị trào ngược axit dạ dày nên mới có hiện tượng này. Các bác sĩ có cho tôi uống thuốc dạ dày nhưng hiện tượng vẫn không thuyên giảm mà ngày càng nặng hơn. Tôi cũng đi nội soi thanh quản nhưng chỗ thì bác sĩ nói không sao, chỗ thì nói 2 bên thanh môn khép mở không đều. Tôi rất hoang mang vì điều này ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống cũng như công việc hằng ngày. Nghe mẹ kể, lúc tôi 2 tuổi từng mổ lấy một cái mụn ở giữa cổ. Không biết đây có phải là nguyên nhân? Nếu vậy tại sao đến năm 20 tuổi tôi mới bắt đầu bị? Kính mong các chuyên gia và các bác sĩ có kinh nghiệm giải đáp giúp tôi. Tôi xin chân thành cảm ơn.

Hoàng Thanh Hương, 32 tuổi, TP. Hồ Chí Minh

Tình trạng nói khó kéo dài mà đã được soi thanh quản ghi nhận khép mở thanh môn không đều có thể là bệnh lý rối loạn phát âm.

Nguyên nhân chủ yếu của bệnh này liên quan đến tâm lý hay rối loạn thần kinh cơ. Đây là bệnh tương đối khó điều trị nên bạn cần đến trung tâm chuyên khoa sâu để được xác định và điều trị thích hợp. Nếu ở TP HCM, bạn có thể đến Bệnh viện Đại học Y Dược hoặc Bệnh viện Tai Mũi Họng.

Tôi hay bị viêm họng, phải uống thuốc kháng sinh rất nhiều. Có biện pháp nào phòng và giảm bệnh được không? Tôi chân thành cám ơn.

buihuyduc, 57 tuổi

Như tôi đã đề cập ở trên, viêm họng có nhiều nguyên nhân như thay đổi thời tiết , chế độ ăn uống sinh hoạt, các tác nhân vi sinh vật từ các cơ quan lân cận... Việc phòng ngừa viêm họng chủ yếu bằng cách: giữ ấm không khí hít vào, uống nhiều nước, tránh nói nhiều, súc miệng bằng nước muối sinh lý, hạn chế sử dụng thực phẩm chua, cay, nước có gas, rượu bia, thuốc lá, nước đá...

Đã hết thời gian tư vấn trực tuyến. Những câu hỏi còn lại của bạn đọc, tôi sẽ tiếp tục trả lời trên suckhoe.vnexpress.net. Xin cảm ơn và xin chào.

