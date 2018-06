30 phút tư vấn về bệnh tim mạch

Cách đây khoảng 3 tháng do căng thẳng trong công việc nên em bị cao huyết áp đo lên 15. Uống thuốc thì hạ về bình thường là 12. Uống khoảng một tháng thì ngưng. Em có kết hợp thay đổi lối sống là ngưng hút thuốc và ngưng nhậu, đi bộ khoảng một tiếng đồng hồ mỗi ngày đều đặn. Cách đây vài ngày em đi bác sĩ khám thì huyết áp ngày đầu 13.5/84, ngày kế tiếp 14.7/92. Hiện em đã làm các xét nghiệm theo yêu cầu của bác sĩ tại Bệnh viện Hòa Hảo thì hoàn toàn bình thường. Bác sĩ yêu cầu em làm thêm xét nghiệm máu xem có phải bị cao huyết áp do stress không. Nhưng do bận việc nên em chưa làm xét nghiệm này. Xin Bác sĩ tư vấn, ở độ tuổi của em, huyết áp như vậy có cao và nguy hiểm không? Có phải uống thuốc suốt không? Tại sao khi đã thay đổi cách sống và ổn định về mặt tinh thần thì huyết áp vẫn tăng? Xin cám ơn bác sĩ.

Trần Bảo Khanh, 39 tuổi, 230, điện Biên Phủ, Q3, TPHCM

Nếu đo huyết áp ít nhất là 2 lần cách biệt nhau mà trị số huyết áp ≥ 140/90 mmHg thì được chẩn đoán là bị tăng huyết áp. Xin xét thêm các trường hợp sau: phải đo huyết áp sau khi nghỉ tĩnh 10-15 phút và không đang ở trong trạng thái bệnh cấp tính (cảm cúm, viêm phổi …), trạng thái căng thẳng. Nếu bạn đã thực hiện đo huyết áp như vậy thì bạn đã bị tăng huyết áp rồi.

Tình trạng tăng huyết áp của bạn là tăng nhẹ. Xử trí đầu tiên là phải tránh căng thẳng, lo âu, giảm ăn mặn, không nhậu, bỏ thuốc lá. Có thể biện pháp xử trí không bằng thuốc của bạn chưa đủ (chưa giảm ăn mặn …). Một việc nữa cần xem xét là có những người bị trạng thái “tăng huyết áp áo choàng trắng = trị số huyết áp đo rất cao khi ở phòng khám nhưng đo ở nhà thì bình thường). Bạn xem mình có thuộc dạng này hay không. Có lẽ bạn nên thực hiện việc thay đổi lối sống chặt chẽ hơn trong một tháng nữa, nếu trị số huyết áp chưa giảm đủ thì phải dùng thuốc hạ áp.

Nhịp tim của tôi thường xuyên dao động ở 93 -106. Vậy có ảnh hưởng gì tới cơ thể không? Mong bác tư vấn giúp.

Lê Đình Dũng, 48 tuổi

Tần số tim của một người bình thường là khoảng 60-100 lần/phút. Tuy nhiên, hầu như những người khỏe mạnh đều có tần số tim dao động khoảng 60-80 lần/ phút. Tần số tim của bạn như vậy là ở mức độ cao và chúng ta phải tìm nguyên nhân gây ra tần số tim nhanh như vậy.

Rất nhiều tình trạng bệnh lý (cũng có ít tình trạng không bệnh lý) gây ra tần số tim nhanh. Ví dụ như sốt, nhiễm trùng, thiếu máu, cường giáp, bệnh phổi mạn, suy tim, cường giao cảm. Tần số tim nhanh như vậy trong một thời gian ngắn thì không ảnh hưởng gì đến cơ thể. Điều quan trọng nhất là phải tìm ra nguyên nhân gây ra tần số tim nhanh. Chính những nguyên nhân gây ra tần số tim nhanh sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của bạn.

Gần đây có nhiều nghiên cứu chứng minh rằng khi tần số tim càng cao thì tuổi thọ bị giảm đi. Vậy, Bạn phải đến gặp bác sĩ để tìm nguyên nhân gây ra tần số tim nhanh.

Tôi 35 tuổi. Cách đây 3 năm tôi đi khám sức khỏe và được chẩn đoán nhịp nhanh xoang do khi đo điện tim nhịp tim là 101/phút. Sau đó tôi đã đi khám chuyên khoa tại Viện Tim TP HCM, Bệnh viện Chợ Rẫy. Các bác sĩ thăm khám, làm các xét nghiệm, siêu âm tim nhưng không tìm ra nguyên nhân. Vì tình trạng nhịp tim nhanh cứ diễn ra thường xuyên, liên tục do vậy cơ thể luôn mệt mỏi. Vậy rất mong bác sĩ tư vấn giúp để tôi có thể liên hệ bệnh viện, chuyên khoa thăm khám tìm ra nguyên nhân và cách điều trị tốt nhất có thể. Chân thành cảm ơn bác sĩ.

Vũ Thị Ánh Hồng, 35 tuổi, 132/2 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường Thắng Nhất, TP.Vũng Tàu

Bạn nên đến những bệnh viện có chuyên khoa tim mạch để được các bác sĩ chuyên khoa thăm khám và tìm nguyên nhân khiến tần số tim 101 lần/ phút. Đồng thời chú ý việc đo tần số tim tại nhà, lúc nghỉ, xem có khác biệt với lúc đến bệnh viện khám hay không. Phương tiện đo điện tâm đồ liên tục trong 24 giờ sẽ giúp bạn biết được tần số tim mình trong suốt 24 giờ và sẽ loại bỏ nguyên nhân do tình trạng lo lắng khi đi khám bệnh làm tần số tim nhanh lên.

Bà xã tôi bị bệnh hẹp, hở van tim 2 lá đã phẫu thuật thay van tim cơ học cách đây 10 năm. Nhưng gần đây khám định kỳ hàng tháng qua bảng kết quả đông máu thấy có sự sai lệch cao từ 1,5 đến 3,8. Một tháng sau là lại 1,6 và 3,8. Vợ tôi thường xuyên bị ngất vào giờ ngủ trưa. Kính nhờ bác sĩ tư vấn giúp.

Đỗ Đương, 51 tuổi, 497/70 Thống nhất P16 Gò vấp

Sau khi thay van tim cơ học thì bắt buộc phải dùng thuốc kháng đông. Đối với van 2 lá thì chỉ số INR phải ở trong giới hạn từ 2 đến 3.0. Nếu trị số INR thay đổi nhiều thì bác sĩ chuyên khoa tim mạch sẽ phải điều chỉnh thuốc nghiêm ngặt hơn. Người bị ngất nhất thiết phải trở lại ngay bác sĩ tim mạch đang theo dõi mình để được thăm khám tìm nguyên nhân. Vợ bạn không nên chậm trễ nữa.

Bác sĩ ơi bệnh huyết áp có chữa được không? Có cách nào khác hơn là uống thuốc suốt đời không? Cảm ơn bác.

Trang, 33 tuổi

85-90% bệnh tăng huyết áp là vô căn. Chỉ 10-15 % là có nguyên nhân. Nếu tăng huyết áp có nguyên nhân thì khi điều trị hết nguyên nhân sẽ khỏi bệnh. Những trường hợp tăng huyết áp vô căn thì phải dùng thuốc lâu dài. Cũng có nhiều trường hợp được chẩn đoán là tăng huyết áp vô căn nhưng sau một thời gian điều trị thì mức huyết áp trở về bình thường. Việc này phải do bác sĩ theo dõi và kết luận.

Tôi đi khám, bác sĩ nói bị hở van 2 lá 1,5/4. Xin bác sĩ cho tôi hỏi bệnh này có nguy hiểm không?Nên uống thuốc gì?

NGUYEN THI DUNG, 30 phan thuc duyen, tan bing , tp.hcm

Hở van 2 lá có 4 mức độ: 1, 2 ,3, 4 tương ứng là hở nhẹ, trung bình, nặng và rất nặng. Vậy là bạn bị hở van 2 lá từ mức độ nhẹ đến trung bình. Đây chỉ là tình trạng hở van mức độ nhẹ mà thôi. Quan trọng nhất là phải tìm ra nguyên nhân gây hở van và xem tiến triển của tình trạng này.

Khi bạn đi khám, bác sĩ chuyên khoa tim mạch sẽ hỏi bệnh, thăm khám và làm siêu âm tim kỹ hơn để tìm nguyên nhân gây hở van. Lưu ý: Mỗi năm bạn phải siêu âm tim một lần để theo dõi mức độ hở và ảnh hưởng của tình trạng này đến tim.

Huyết áp tâm trương luôn ở mức 100. Tâm thu bình thường 130. Khi uống ít rượu thì huyết áp xuống 70/110_120. Xin hỏi tại sao?

hoang quoc viet, 42 tuổi

Dù huyết áp tâm thu không cao (130 mmHg) nhưng huyết áp tâm trương đến 100 mmHg là cao rồi. Lưu ý: Phải đo 2 lần cách biệt và ở trạng thái đã nghỉ ngơi 15 phút, khi không bị bệnh gì cấp tính. Nếu vậy bạn đã bị tăng huyết áp. Uống một ít rượu thì huyết áp có thể sẽ giảm xuống do rượu có tính giãn mạch nhẹ. Tuy nhiên, khi uống rượu lượng nhiều thì huyết áp lại tăng thêm.

Xin hỏi bệnh thiếu máu cơ tim có thể chữa khỏi không?

thanh, 61 tuổi, quan5 tphcm

Thiếu máu cơ tim hay còn gọi là bệnh tim thiếu máu cục bộ hay thiểu năng vành. Bệnh thường do xơ vữa động mạch làm hẹp mạch máu nuôi tim, làm giảm máu đến nuôi tim.

Khi điều trị, các bác sĩ sẽ cố gắng dùng thuốc hoặc các phương pháp khác như nong động mạch vành đặt stent hoặc phẫu thuật bắc cầu động mạch vành nhằm làm tăng lượng máu đến nuôi tim và tránh hiện tượng hẹp mạch máu tim nặng thêm.

Việc điều trị có thể gần như khỏi bệnh nhưng cần uống thuốc và tuân thủ các chế đệ sinh hoạt để tránh tái phát.

Chào bác sĩ. Tôi đang mang thai 7 tháng rồi. Nhiều lúc tôi thấy khó thở. Xin bác sĩ cho biết lý do tại sao? Tôi xin chân thành cám ơn.

DUONG THI NGOC HUYEN, 27 tuổi

Chào bạn, khi mang thai lớn có thể làm cho bạn bị mệt khó thở, có thể do nhu cầu dinh dưỡng tăng cao cho cả mẹ lẫn con nên bạn có cảm giác mệt khó thở khi mang thai. Ngoài ra còn có thể do các nguyên nhân sau:

- Thai lớn đẩy cơ hoành lên cao, làm giảm khả năng giãn nở bình thường của phổi.

- Do thai lớn đè vào tĩnh mạch chủ dưới là nơi hồi lưu máu về tim, làm giảm máu về tim gây mệt và khó thở và phù chân.

- Do bạn bị bệnh tim, khi mang thai làm bệnh tim nặng hơn gây mệt khó thở.

Nếu tình trạng này kéo dài, bạn nên đến gặp bác sĩ để được thăm khám và tư vấn cụ thể hơn.

Đã hết thời gian tư vấn trực tuyến. Những câu hỏi còn lại của bạn đọc, tôi sẽ tiếp tục trả lời trên suckhoe.vnexpress.net, mời các bạn tiếp tục theo dõi. Xin cảm ơn và xin chào.

