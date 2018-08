4 năm cận kề cửa tử của bé gái liên tục ngất xỉu

Cứu sống bé trai ngạt nước khi tắm hồ bơi / Kỳ tích 102 ngày cứu sống chàng trai bỏng xăng

Phát bệnh từ năm 2012, bé gái quê Kon Tum đi điều trị tại các bệnh viện miền Trung lẫn Hà Nội với chẩn đoán động kinh nhưng vẫn không thuyên giảm. Tình hình ngày càng nặng, nhiều lần ngất xỉu trong đêm, bé được người nhà đưa vào Bệnh viện Nhi đồng 1 TP HCM, bác sĩ xác định bé bị u vùng đảo tụy.

Bác sĩ Đào Trung Hiếu, Phó giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 1 cho biết suốt hơn 30 năm cầm dao mổ và gặp nhiều ca bệnh phức tạp, đây là lần đầu tiên ông tiếp nhận điều trị trường hợp u vùng đảo tụy hiếm gặp này. Biểu hiện bệnh trùng lắp nhiều bệnh lý khác dễ gây lẫn lộn khiến các bác sĩ gặp khó trong việc chẩn đoán.

Bé gái hồi phục tốt sau mổ. Ảnh: Lê Phương.

Tầm soát não cho kết quả bình thường, đến vùng tụy thì kết quả CT Scan cho thấy hình ảnh khối u rất nhỏ. Nghi ngờ u vùng đảo tụy, các bác sĩ khai thác thêm bệnh sử của bé. Người nhà cho biết ngoài các cơn co giật giống động kinh, bệnh nhi còn thường xuyên hạ đường huyết. Mỗi lần lên cơn đói, bé toát mồ hôi, xanh xao, ngất xỉu chỉ cần ăn uống chút đường, kẹo... là cơ thể trở lại bình thường. Đo đường huyết bé liên tục trong 24 giờ cho kết quả đúng như dự đoán: Đường huyết lúc nào cũng thấp, đặc biệt khi đói chỉ số xuống còn một nửa, ngoài ra insulin trong máu tăng gấp 3 lần bình thường. Cùng một số siêu âm, xét nghiệm, sinh hóa khác, bệnh nhân được chẩn đoán mắc bệnh insulinoma cực kỳ hiếm gặp.

Bệnh nhân trải qua 4 giờ phẫu thuật cắt trọn vẹn khối u vùng đảo tụy kích thước 1,5 cm. Do khối tụy rất lớn, quá trình mổ đòi hỏi phải tránh sang chấn gây những biến chứng nghiêm trọng. Nhờ phối hợp siêu âm định vị ngay tại bàn mổ, ca mổ thành công tốt đẹp. 24 giờ sau đó, các chỉ số của bệnh nhân trở lại bình thường nhanh chóng. Những triệu chứng bất thường suốt 4 năm qua hoàn toàn biến mất.

Theo bác sĩ Hiếu, u vùng đảo tụy hiếm gặp với tỷ lệ khoảng một triệu người có chưa tới 4 trường hợp mắc bệnh. Tại Việt Nam chỉ mới ghi nhận một trường hợp duy nhất tại Bệnh viện Nhi Trung ương cách đây nhiều năm. Y văn ghi nhận bệnh nhân đến bệnh viện với các triệu chứng dễ nhầm lẫn. Người ngoài 50 tuổi thường bị nhầm với tai biến mạch máu não. Trẻ nhỏ hay bị nhầm với động kinh do tình trạng đau đầu, lý lẫn rối loạn hành vi, rối loạn định hướng, co giật, mạch nhanh, tay chân run lẩy bẩy, toát mồ hôi... Bệnh nhân có nguy cơ tử vong khi ngủ do hạ đường huyết.

Lê Phương