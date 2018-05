4 nguyên nhân khiến giảm cân thất bại

Bữa sáng nên ăn gì để khỏi tăng cân

Rối loạn tuyến thượng thận

Tuyến thượng thận nằm phía trên của hai quả thận, tiết ra những hormone cân bằng cơ thể, ví như những hormone chống lại stress, điều tiết huyết áp... Tuyến thượng thận tiết ra adrenalin và cortisol, hai hormone đóng vai trò quan trọng trong việc làm giảm stress. Khi tuyến thượng thận của bạn đang quá kích thích, nó sẽ mất cân bằng và ảnh hưởng đến các chức năng khác nhau trong cơ thể, bao gồm cả chu kỳ giấc ngủ, gây khó ngủ. Nghiên cứu đã chỉ ra rằng nồng độ cortisol cao có thể gây tăng cân ở phần giữa, thường được gọi là mỡ bụng.

Nếu bạn không thể giảm cân, có thể bạn bị rối loạn tuyến thượng thận, do vậy hãy gặp bác sĩ để được kiểm tra. Các triệu chứng của rối loạn tuyến thượng thận bao gồm: béo phì ở phần trên cơ thể, mặt béo tròn nhưng chân và tay gầy, huyết áp cao, đường huyết cao, cơ bắp và xương yếu và ủ rũ, khó chịu hoặc trầm cảm.

Gan tổn thương

Hoạt động của gan rất quan trọng cho sức khỏe tổng thể. Khi gặp trục trặc, nó có thể dẫn đến tăng cân ở vùng bụng. Loại hình cơ thể này có thể bị vấn đề về đường máu như bệnh tiểu đường, cholesterol cao và huyết áp cao. Sự tích tụ các độc tố trong gan cũng có thể gây đau khớp, viêm khớp, dị ứng, vấn đề về da và thậm chí cả mùi cơ thể.

Bệnh gan có thể là do di truyền, hoặc do nhiều yếu tố như virus hoặc sử dụng rượu. Tổn thương gan lâu dài có thể dẫn đến suy gan - một tình trạng đe dọa đến tính mạng. Nếu bạn nhận thấy mình tăng cân ở vùng bụng mà không biết lý do thì hãy gặp bác sĩ để được tầm soát sức khỏe cho gan ngay lập tức.

Tuyến giáp có vấn đề

Tuyến giáp đóng vai trò giúp cơ thể kiểm soát việc sử dụng năng lượng. Nó sản sinh hormone điều tiết sự trao đổi chất. Nếu tuyến giáp có vấn đề bạn có thể bị tăng cân đột ngột. Một vài triệu chứng cho thấy tuyến giáp của bạn không khỏe: chảy sệ da, rụng tóc, mệt mỏi liên tục, táo bón, yếu cơ, cảm thấy buồn chán, nhịp tim chậm, khuôn mặt sưng húp, giọng nói khàn khàn, và đặc biệt là tăng cân.

Trục trặc ở buồng trứng

Vấn đề với buồng trứng có thể là một chỉ báo rằng bạn bị mất cân bằng nội tiết tố. Trục trặc buồng trứng có thể dẫn đến các cơn nóng bừng, đổ mồ hôi ban đêm và tăng cân ở nửa dưới của cơ thể.

Vấn đề với buồng trứng có thể bao gồm ung thư buồng trứng, u nang buồng trứng và hội chứng buồng trứng đa nang, suy buồng trứng sớm, hoặc xoắn buồng trứng. Nếu bạn bị đau buồng trứng, nhận thấy sự thay đổi trong chu kỳ kinh nguyệt hoặc tăng cân không giải thích được trong nửa dưới cơ thể thì hãy đi kiểm tra sức khỏe để biết nguyên nhân.

Lê Nga