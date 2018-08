5 dấu hiệu sẩy thai

Đau tim, sẩy thai vì viêm lợi

Bác sĩ sản khoa Jaydeep Tank từ Trung tâm y tế Profert IVF Fertility ở Mumbai cho biết, có nhiều dấu hiệu báo trước sự sẩy thai. Nhưng chúng cũng có thể là dấu hiệu của những tình trạng sức khỏe khác không liên quan tới việc mang thai. Do đó, khi thai phụ nhận thấy những dấu hiệu bất thường cần báo ngay với bác sĩ để được chẩn đoán chính xác.

Bác sĩ Tank nói: “Hơn 80% ca sẩy thai xảy ra trong khoảng 3 tháng đầu mang thai. Sẩy thai ít có khả năng xảy ra sau tuần 12, gọi là thai kỳ thứ 2. Hơn nữa, phụ nữ có thể tăng nguy cơ sẩy thai khi họ về già. Một số nghiên cứu cho thấy nguy cơ sẩy thai vào tầm 12% tới 15% với phụ nữ trong độ tuổi 20 và tăng khoảng 25% với phụ nữ tầm 40 tuổi. Chính những sự tăng lên của các bất thường nhiễm sắc thể góp phần vào nguy cơ sẩy thai liên quan tới tuổi tác”.

Bác sĩ sản khoa Kunal Doshi từ Mumbai nói thêm rằng “sẩy thai hiếm khi xảy ra sau thai kỳ thứ 2 và do đó bà mẹ mới có con lần đầu cần chú ý chăm sóc tốt hơn vào những tháng đầu của thai kỳ”.

Dấu hiệu sẩy thai

1. Cơn co: Bụng dưới hay khu vực xương chậu có cơn co chính là dấu hiệu sẩy thai. Bác sĩ Doshi khuyên, cơn co trong bụng trong suốt quá trình mang thai thường là dấu hiệu ẩn chứa vấn đề và phải được bác sĩ kiểm tra. Tuy nhiên, cơn co nhẹ là bình thường. Bạn nên thận trọng nếu cơn co kèm thở nặng nhọc. Nếu có cơn co và chảy máu thì cần đi khám ngay.

2. Chảy máu: Dù nhiều phụ nữ thỉnh thoảng bị chảy máu nhẹ trong suốt quá trình mang thai, nhưng chảy máu nhiều là dấu hiệu sẩy thai. Trường hợp này cần đi khám ngay.

3. Đau: Đau nhói ở bụng là dấu hiệu sẩy thai trong những ngày mang thai đầu tiên. Con đau có thể kéo dài và sẽ đau ở lưng dưới hay khu xương chậu. Hãy liên hệ với bác sĩ và kể lại mọi triệu chứng. Tốt hơn là bạn hãy đi kiểm tra để đảm bảo sức khỏe cả mẹ và con. Bác sĩ Doshi nói rằng “đau ở bụng và vùng chậu cũng là dấu hiệu của vấn đề”.

4. Tụ máu: Khi có máu tụ chảy ra từ âm đạo trong những ngày đầu mang thai, đó chắc chắn là dấu hiệu sẩy thai, cần đi khám càng sớm càng tốt vì có thể giúp cứu được thai nhi.

5. Thai nhi chuyển động: Thai nhi thường bắt đầu chuyển động từ tháng thứ 4 mang thai. Đây là thời điểm mẹ bầu cảm nhận chuyển động và phát triển của thai nhi. Nếu chuyển động này dừng lại và không có phát triển nào thêm, đó có thể là dấu hiệu sẩy thai cần đi khám ngay.

Nhận biết những dấu hiệu sẩy thai đúng lúc có thể giúp cứu sống thai nhi và thậm chí giúp thai nhi phát triển thành em bé khỏe mạnh. Có tới một nửa phụ nữ phát hiện dấu hiệu sẩy thai sớm và được điều trị có thể mang thai tới khi sinh. Nhiều phụ nữ bị sẩy thai 1-2 lần cũng vẫn có thể mang thai và sinh em bé an toàn vào những lần sau.

