5 điều đàn ông và phụ nữ sợ nhất khi về già

Ảnh minh hoaj: Health.

Theo Health Sina, gần đây các nhà khoa học Anh đã làm một cuộc khảo sát tìm hiểu xem những mối lo khi về già của đàn ông và phụ nữ như thế nào. Kết quả ghi nhận rất khác nhau.

Đối với đàn ông, nỗi sợ hãi lớn nhất của họ là:

Rối loạn chức năng tình dục

So với ung thư và cái chết, người đàn ông sợ sự rối loạn chức năng cương dương hơn. Giáo sư tâm lý học Ken Robbins, Đại học Wisconsin, cho biết tình dục suy giảm theo sự lão hóa, khiến đàn ông cảm thấy xấu hổ khi bị chọc ghẹo. Nghiên cứu cho thấy 75% nam giới bị suy giảm chức năng cương dương có nồng độ cholesterol bất thường. Do vậy các chuyên gia khuyên quý ông tuổi trung niên trở đi nên thường xuyên kiểm tra nồng độ cholesterol.

Suy giảm về thể chất

Đàn ông thường được coi là biểu tượng của sức mạnh. Tổ chức American Geriatrics Society Aging Foundation làm một cuộc khảo sát sức khỏe cho thấy 90% đàn ông tin rằng sự suy giảm thể chất là thứ tồi tệ nhất khi về già. Do vậy họ cần được chuyên gia tư vấn cách tập thể lực và đảm bảo chế độ ăn uống lành mạnh.

Nghỉ hưu

Không còn được làm việc gây ra lo lắng ở nam giới. Tiến sĩ Einstein College of Medicine ở New York nói rằng đàn ông nghỉ hưu hiếm khi tiếp xúc với bạn bè và trẻ em. Do vậy các chuyên viên tư vấn khuyên cánh mày râu sau khi nghỉ hưu nên chủ động tìm hiểu công nghệ mới, giao lưu với nhiều người trẻ, đừng tách biệt với xã hội.

Đi lại khó khăn

Lớn tuổi, đi lại bị hạn chế, không đủ sức khỏe để lái xe, khiến đàn ông cảm thấy bí bách, mất tự do. Chuyên viên tư vấn khuyên vì sự an toàn của bản thân và những người khác, người già không nên lái xe, thay vào đó hãy dành thời gian để đi du lịch cùng bạn bè và gia đình.

Trí nhớ suy giảm

Nhiều quý ông lo lắng khi bị suy giảm trí nhớ, không thể chăm sóc cho vợ con được nữa. Chuyên gia tư vấn cho biết chỉ có 15% suy giảm nhận thức sẽ phát triển thành rối loạn nhận thức, nên nam giới đừng quá lo lắng. Lối sống lành mạnh có thể giúp giảm nguy cơ mắc các rối loạn nhận thức.

5 điều phụ nữ sợ nhất

Mất sức quyến rũ

Tuổi tác ngày càng cao, cơ thể phụ nữ sẽ xuất hiện nếp nhăn, ngực chảy xệ, tóc bạc, mỡ bụng và các dấu hiệu lão hóa khác. Vì thế họ luôn lo lắng sẽ mất đi sức hấp dẫn. Các chuyên viên khuyên chị em cần đảm bảo ngủ đủ giấc, tập thể dục thường xuyên, luôn mỉm cười và duy trì quan hệ xã hội sẽ làm cho mình trẻ trung hơn.

Cô đơn

Khi người thân đi làm, bạn đời không còn, phụ nữ bị ám ảnh bởi sự cô đơn. Các chuyên viên tư vấn khuyên chị em đừng lo lắng sẽ tổn hại đến sức khỏe, thay vào đó hãy liên lạc với bạn cũ, tăng sự thân mật và giao lưu với mọi người đồng thời tham gia nhiều vào các hoạt động xã hội.

Không có tiền để chi tiêu

Nhiều phụ nữ lo lắng về nguồn thu nhập bị giảm sút nên không thể có cuộc sống ổn định, chi tiêu như mong muốn. Chuyên viên tư vấn khuyên, với sự cải tiến của hệ thống an sinh xã hội, phúc lợi tuổi già đang dần được cải thiện. Nếu gặp khó khăn trong cuộc sống, hãy phản ánh với chính quyền để được giúp đỡ.

Ung thư

Ung thư là một trong những vấn đề sức khỏe phụ nữ quan tâm nhất. Ung thư vú đứng đầu danh sách thường gặp, tiếp theo là ung thư buồng trứng, ung thư phổi và ung thư ruột kết. Các chuyên gia khuyên việc duy trì một lối sống lành mạnh và tầm soát thường quy là biện pháp hiệu quả để ngăn ngừa ung thư.

Trở thành gánh nặng cho người khác

Đàn ông và phụ nữ đều sợ trở thành gánh nặng cho gia đình, cảm thấy khó chịu khi để người khác phải chăm sóc mình. Do vậy, các thành viên trong gia đình người cao tuổi nên lưu tâm hơn và làm bất cứ điều gì để người già cảm thấy mình "có ích".

