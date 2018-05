7 lý do bạn nên sinh con trước tuổi 30

Kiêng khem sau sinh - con dao hai lưỡi / Áp lực có con khiến nhiều người nghĩ quẩn

Dưới đây là một số lý do bạn nên sinh con trước tuổi 30.

1. Đây là khoảng thời gian dễ thụ thai nhất

25 đến 30 tuổi là thời kỳ bạn có sức khỏe sinh sản tốt nhất trong cuộc đời. Do đó, đây là độ tuổi lý tưởng để lập gia đình. Tỷ lệ sinh ở độ tuổi này là cao hơn so với bất kỳ độ tuổi khác. Vì vậy, thụ thai trở thành một nhiệm vụ đơn giản. Không có vấn đề liên quan đến mang thai ở độ tuổi này. Đây cũng là một khoảng thời gian an toàn cho việc mang thai.

2. Bạn có sức chịu đựng tốt hơn

Trước tuổi 30, bạn có mức năng lượng cao hơn và khả năng chịu đựng tốt hơn. Sinh con và nuôi dạy con đòi hỏi rất nhiều sức chịu đựng. Vì vậy, đây thực sự là một lợi thế cho bạn. Do đó, tốt nhất bạn nên sinh con trước tuổi 30.

3. Bạn sẽ có được thời gian cho kế hoạch gia đình

Có con trước tuổi 30, bạn có thời gian để lập kế hoạch gia đình. Nếu có một đứa trẻ trước tuổi 30, bạn có thể có đứa con thứ hai sau này. Ngoài ra, nếu gặp vấn đề gì trong khi thụ thai, bạn phải mất nhiều thời gian, thậm chí đến tuổi 35 để mang thai một lần nữa. Mang thai sau 35 không phải là một lựa chọn khả thi cho kế hoạch gia đình.

4. Nguy cơ mắc các biến chứng thấp

Khi cơ thể khỏe mạnh trong độ tuổi 20, không có nguy cơ biến chứng. Các biến chứng liên quan đến mang thai sau tuổi 35 cũng có thể gây hại cho sự phát triển của em bé.

5. Bạn có thể theo đuổi sự nghiệp

Một cơ thể khỏe mạnh có thể cân bằng được cuộc sống. Nếu cơ thể bạn khỏe mạnh thì việc chăm sóc em bé và theo đuổi sự nghiệp trở nên đơn giản. Bạn không cảm thấy ốm yếu sau khi sinh và có thể hoàn thành tốt công việc sau khi sinh một em bé. Điều này sẽ trở nên khó hơn sau độ tuổi 35. Hầu hết bà mẹ phải bỏ công việc của họ, vì các biến chứng khi mang thai sau 35 tuổi.

6. Bạn có thể mong đợi một thai kỳ khỏe mạnh

Có thai trước tuổi 30 có thể đảm bảo một thai kỳ khỏe mạnh. Những nguy cơ sẩy thai ở độ tuổi này chỉ ở mức tối thiểu. Trừ khi có biến chứng cụ thể, bạn hầu như không cần phải lo lắng về các giai đoạn khác nhau của thai kỳ.

7. Bạn có tinh thần tốt

Mọi phụ nữ có tình cảm phong phú và tinh thần tốt ở độ tuổi này. Vì vậy, mang thai ở độ tuổi này là đơn giản bởi vì bạn có một ý chí mạnh mẽ để chịu đựng những giai đoạn khác nhau của thai kỳ. Một lợi thế nữa là bạn rất dễ dàng cảm thấy vui vẻ và lạc quan trong suốt lúc bầu bí.

