8 cách bảo vệ khả năng cương của nam giới

Đa số đàn ông không kiên trì điều trị rối loạn cương / Thói quen khiến đàn ông sớm bất lực

Rất nhiều quý ông biết rằng lối sống làm tổn hại đến sức khỏe, nhưng họ sẽ không quan tâm cho tới khi nó bắt đầu ảnh hưởng tới sức khỏe tình dục. Dưới đây là 8 thói quen cần thực hiện để bảo vệ sức khỏe chăn gối:

Thiếu ngủ, hút thuốc lá đều khiến đàn ông bị yếu sinh lý. Ảnh: healthguru.

1. Sắp xếp tủ thuốc

Các loại thuốc chống trầm cảm, một số thuốc huyết áp và thậm chí là thuốc mọc tóc phổ biến Propecia, tất cả những thuốc này đều tiềm ẩn tác dụng phụ là rối loạn cương dương. Thủ phạm đáng ngạc nhiên nhất có thể là thuốc dị ứng hoặc cảm lạnh. Theo bác sĩ Harry Fisch ở trường Y Weill Cornell, Bệnh viện Presbyterian, New York, các cơ chế đằng sau sự cương hoàn toàn ngược lại với phản ứng của hệ thần kinh giao cảm và thành phần chất Sudafed hoạt động rất giống với epinephrine - hormone thượng thận - giết chết khả năng nhận kích thích. Vì vậy hãy đọc các tác dụng phụ trên nhãn mác và lựa chọn những đơn thuốc không có Sudafed.

2. Không mang việc cơ quan về nhà

Tiến sĩ Walker cho biết căng thẳng liên quan đến công việc ảnh hưởng nhiều đến khả năng tình dục. Nhiều quý ông ở độ tuổi 40-50 rất thành công trong công việc nhưng lại bị áp lực, căng thẳng và nhiều người trong số họ bị rối loạn cương. Do đòi hỏi công việc nên họ thường mang việc về nhà, điều này có nghĩa sự căng thẳng diễn ra cả ngày, khiến họ khó đạt được ham muốn trong phòng ngủ.

Thêm vào đó, khi bạn là một người tham công tiếc việc, thì ngủ và tập luyện, hai yếu tố ảnh hưởng lớn tới rối loạn cương dương, có xu hướng bị bỏ qua. Biết khi nào nên ngừng công việc có thể giúp bạn tăng cường khả năng sinh lý. Walker khuyên bạn đừng mang việc về nhà, không làm việc trong kỳ nghỉ và kết hợp nhiều hoạt động giảm căng thẳng như tập thể thao.

3. Ngủ nhiều

Ngủ đủ luôn quan trọng nhưng chỉ cần một vài đêm thức khuya cũng có thể ảnh hưởng tới khả năng cươngg của phái mạnh. Các nhà nghiên cứu từ ĐH Chicago, Mỹ phát hiện ra rằng ngủ dưới 5 giờ mỗi ngày làm giảm 10% hàm lượng testosterone ở nam giới trẻ khỏe mạnh chỉ sau vài ngày.

Thêm vào đó, sự cân bằng của các hormone não có ảnh hưởng lên khả năng cương như dopamine và serotonin được điều tiết bởi giấc ngủ. Giấc ngủ là điều quan trọng nhất ở nam giới trẻ tuổi trong vấn đề cương dương, nhất là với những người có hàm lượng testosterone thấp. Mục tiêu là ngủ ít nhất 6 tiếng mỗi đêm, nhưng ngủ 7 tới 8 tiếng là lý tưởng nhất.

4. Đánh răng

Một nghiên cứu của Thổ Nhĩ Kỳ năm 2012 chỉ ra rằng nam giới bị rối loạn cương bị bệnh về lợi cao gấp 3 lần so với những người không trục trặc ở cậu nhỏ. Tỷ lệ này càng tăng, tình trạng bất lực của bạn càng trầm trọng. Hội Sức khỏe răng miệng Anh báo cáo rằng cứ 5 người bị rối loạn cương nặng thì có 4 người bị bệnh về răng miệng.

Các nhà nghiên cứu giải thích là khi bị sâu răng, hệ miễn dịch tấn công các mầm bệnh trong miệng. Vi khuẩn sau đó xâm nhập vào máu làm tổn thương mạch máu và dòng máu. May mắn là việc dùng chỉ nha khoa và chải răng thường xuyên (2 lần mỗi ngày) có thể mang lại nhiều lợi ích không chỉ cho lợi của bạn.

5. Uống rượu có chừng mực

Một nghiên cứu của ĐH Washington cho thấy chàng say rượu gặp khó khăn trong việc cương cứng và cho dù có lên được thì cũng yếu hơn những người tỉnh táo. Theo một nghiên cứu đăng trên tờ Journal of Sexual Medicine năm 2013, nếu bạn không gặp rắc rối ngay, việc uống nhiều rượu có thể làm giảm dần khả năng tình dục của bạn. Điều may mắn là bạn chỉ cần giảm uống rượu, tình trạng này sẽ được khắc phục.

6. Không ngoại tình

Cảm giác tội lỗi khi bạn không chung thủy sẽ chuyển thành lo lắng và lo lắng gây ra những thay đổi trong não ảnh hưởng tới khả năng cương dương của đàn ông. Mức độ lo lắng cao làm tăng hoạt động của hệ thần kinh giao cảm, đặt bạn vào tình trạng “chiến đấu hoặc bỏ chạy” kéo dài, nghĩa là thật khó để đánh thức “cậu nhỏ”. Lo lắng cũng làm tạm dừng sự giải phóng dẫn truyền thần kinh chịu trách nhiệm kích thích sự cương cứng.

7. Dừng ôm khư khư máy tính xách tay

Máy tính xách tay tạo ra một lượng nhiệt lớn và bất cứ điều gì làm ấm tinh hoàn quá lâu cũng có thể làm giảm số lượng tinh trùng và hàm lượng testosterone. Các tế bào trong tinh hoàn nhạy cảm với nhiệt độ, đó là lý do bìu ở bên ngoài cơ thể (để được làm mát). Để máy tính trên đùi có thể ảnh hưởng tới việc sản sinh testosterone, làm rối loạn khả năng cương dương của bạn.

8. Bỏ thuốc lá

Theo tiến sĩ Walker, ai cũng biết hút thuốc lá có hại cho sức khỏe nhưng phần lớn mọi người không biết rằng có mối liên quan trực tiếp giữa hút thuốc và rối loạn cương dương. Hút thuốc có thể làm tổn thương lớp lót của mạch máu, ảnh hưởng tới cơ trơn trong dương vật và cản trở máu lưu thông. Theo một nghiên cứu đăng trên tờ British Journal of Urology International năm 2011, những người đàn ông bỏ thuốc trong 8 tuần cương dễ hơn, cứng hơn và đạt độ kích thích nhanh hơn 5 lần so với những người hút thuốc.

Hải Ngân (Theo Menshealth)