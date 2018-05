8 năm sống sót kỳ diệu của ca sinh 5

Những ca sinh tư kỳ diệu ở Việt Nam / Vì sao thụ tinh ống nghiệm dễ sinh đa thai

Khi đó là năm 2007, vợ chồng Varvara và Dimitri đặt niềm tin vào bệnh viện John Radcliffe ở Anh. Ngày nay nhớ lại, họ nghĩ đó là một canh bạc ngoạn mục và một câu chuyện bắt đầu bằng trái tim. Đó không chỉ là việc đội y tế bất chấp tất cả để ca sinh 5 diễn ra an toàn, mà còn khoảng thời gian suốt 4 tháng tận tình chăm sóc để người mẹ và tất cả bé gái đều khỏe mạnh.

8 năm sau, giờ đây 5 cô bé Elizaveta, Alexandra, Nadezhda, Tatiana, Varvara và Artamkin từ Nga trở lại Anh để cảm ơn những người đã cứu sống các em.

Những đứa trẻ trong ca sinh 5 gồm Alexandra, Tatiana, Varvara, Elizaveta và Nadezhda. Các cháu gặp Tiến sĩ Lawrence Impey 8 năm sau ca mổ. Ảnh: Thenewsgazette.

"Thật tuyệt vời khi được ở đây với các con gái chào hỏi tất cả mọi người một lần nữa. Vợ chồng tôi rất biết ơn bác sĩ và y tá đã chăm sóc cho Varvara và các con. Chúng tôi đến đây để tỏ lòng biết ơn đối với họ", anh Dimitri, 37 tuổi, bố của 5 cô bé chia sẻ.

Các y bác sĩ tại Bệnh viện John Radcliffe cũng rất vui mừng được gặp lại 5 cô bé. Tiến sĩ Lawrence Impey, người tư vấn giám sát cho ca mổ, nhớ lại: "Ca mổ đã được lên kế hoạch như một hoạt động quân sự. Rất khó để tất cả 5 đứa trẻ đều khỏe mạnh, tôi đã nói với vợ chồng Varvara và Dimitri về những rủi ro. Vì vậy, thật là tuyệt vời khi giờ đây các bé gái đều khỏe mạnh và hạnh phúc".

5 đứa trẻ lúc mới chào đời chụp hình chung với rất nhiều nhân viên tại Bệnh viện John Radcliffe (Anh). Ảnh: Thenewsgazette.

Ca mổ diễn ra vào ngày 10/11/2007 đã được lên kế hoạch tỉ mỉ với một đội ngũ 18 bác sĩ và y tá cùng các máy móc, dịch vụ hiện đại nhất. Sau khi sinh, các bé được chuyển sang phòng chăm sóc đặc biệt. Hai bé được đưa tới Bệnh viện Queen Charlotte ở London và sau đó là Bệnh viện Stoke Mandeville ở Buckinghamshire, trong khi ba đứa trẻ vẫn ở lại Bệnh viện John Radcliffe.

Sự sống khỏe mạnh của những đứa trẻ trong ca sinh 5 là rất hiếm và rủi ro đến với người mẹ là cao. Trong phần lớn trường hợp sẽ bị sảy thai hoặc những đứa trẻ bị sinh non, khó sống sót. Nhưng ca sinh 5 này khá an toàn dù sinh sớm hơn 14 tuần so với thời gian thai kỳ chuẩn, trọng lượng của chúng khác nhau dao động từ 0,8 kg đến trên 0,9 kg. Mỗi bé có một bác sĩ và hai y tá chăm sóc.

"Lúc đó các con rất nhỏ nhưng rất mạnh mẽ. Chúng là những chiến binh", anh Dimitri nói. Sau bốn tháng điều trị, gia đình trở về nhà ở ngoại ô Matxcơva. Chị Varvara xin nghỉ việc để chăm 5 đứa con và được hưởng trợ cấp của nhà nước.

Vợ chồng Varvara và Dimitri cùng Tatiana, các bé Vavara, Elizaveta, Nadezhda và Alexandra ((từ trái qua). Ảnh: Thenewsgazette.

Hiện tại các cô bé học thêm tiếng Anh. Chúng đến nhà thờ mỗi tuần và hát trong dàn hợp xướng. Varvara chia sẻ: "Các con rất thân nhau dù đôi khi có đụng độ giống như tất cả anh chị em khác. Chúng thích mặc giống nhau vì sẽ ghen khi ai mặc khác. Tất cả chúng đều có cá tính riêng biệt và vợ chồng tôi khuyến khích sở trường của chúng".

Dimitri cho biết thêm: "Alexandra là người lãnh đạo. Không ai trong số chúng yên tĩnh. Đứa nào cũng thích ồn ào".

Vợ chồng Varvara và Dimitri quen biết nhau từ thời thơ ấu. Họ kết hôn nhiều năm và có thai sau một đợt điều trị khả năng sinh sản. Anh Dimitri là một giáo sư toán học và chị Varvara là giáo viên âm nhạc. Không phải là những người nghèo nhưng chuyến đi tới Anh cho cả gia đình không phải dễ dàng. Rất may họ được một doanh nhân địa phương tài trợ.

Xem video: Diễn biến ca sinh 5

Phan Dương (Theo Thenewsgazette)