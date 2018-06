9 điều ít biết về cực khoái của quý ông

Cực khoái giảm nguy cơ ung thư / 8 lý do ngăn cản cực khoái khi 'yêu'

1. Cực khoái tốt hơn khi có đối tác

Theo Men's Health, sau khi đạt cực khoái, cơ thể sẽ giải phóng một loại hormone gọi là prolactin làm tắt ham muốn tình dục của bạn trong khoảng một giờ. Đó là lý do bạn có thể thấy mình đột nhiên không có hứng thú với những phim khiêu dâm đang xem. Các nhà nghiên cứu Scotland tìm thấy cả đàn ông lẫn phụ nữ giải phóng prolactin nhiều hơn 400% khi cực khoái do quan hệ với nhau so với khi thủ dâm.

Số lượng tinh trùng xuất ra trung bình trong quá trình đạt cực khoái là khoảng 3,4 ml. Ảnh minh họa: Men's Health.

2. Gia tăng hạnh phúc

Kết quả quét scan não những người đàn ông trải qua cực khoái cho thấy vùng não bị kích thích nhất trong thời gian lên đỉnh là khu vực não ventral tegmental (VTA). Đây là vùng não chi phối niềm vui của con người.

3. Nhiều quý ông giả vờ lên đỉnh

Khảo sát sinh viên, các nhà nghiên cứu Đại học Kansas phát hiện 28% các chàng trai giả vờ cực khoái với bạn tình. Khoảng 1/3 cho biết họ đã quá say để đạt cực khoái. Gần như một nửa nói rằng lý do chính để giả vờ là bởi vì họ muốn ngủ. Cực khoái của nam giới trùng với thời điểm xuất tinh nhưng không phải luôn như vậy. Việc đánh lừa đối tác có thể gây ra những tổn thương cảm xúc cho đôi bên.

4. Thời gian để đạt cơn cực khoái tiếp theo có thể là vài phút hoặc vài giờ

Đối với các chàng trai, thời gian để đạt được cơn cực khoái tiếp theo có thể là vài phút hoặc vài giờ sau đó. Nghiên cứu gần đây thực hiện ở những người đàn ông 25 tuổi tại Đức cho thấy có người có thể tiếp tục quan hệ tình dục trong khoảng 3 phút sau cơn cực khoái của mình.

5. Một số trường hợp xuất tinh nhưng không đạt cực khoái

“Sexual anhedonia” là thuật ngữ y tế chỉ cơn cực khoái nhưng không mang lại niềm vui, sự khoái cảm, thỏa mãn. May mắn là tình trạng này khá hiếm ở nam giới. Nguyên nhân thường do các loại thuốc chống trầm cảm, kể cả sau khi bệnh nhân ngừng dùng thuốc.

6. Càng béo, số lượng tinh trùng càng ít

Số lượng tinh trùng xuất ra trung bình trong quá trình đạt cực khoái là khoảng 3,4 ml nếu bạn không bị thừa cân. Khoảng 69% đàn ông có chỉ số khối cơ thể BMI lớn hơn 30 sẽ chỉ sản xuất 2ml hoặc ít tinh dịch hơn trong một lần xuất tinh.

7. Chưa xuất tinh vẫn có thể thụ thai

Trong màn dạo đầu, hầu hết đàn ông giải phóng một chất lỏng giúp bôi trơn và cho phép tinh dịch đi qua niệu đạo dễ dàng. Chất lỏng này chứa lượng tinh trùng nhất định và vẫn có khả năng thụ thai.

8. Cực khoái có thể chữa đau đầu

Cơn cực khoái khiến cơ thể giải phóng lượng lớn endorphins - chất dẫn truyền thần kinh cảm giác mang lại tâm trạng vui vẻ. Trong một nghiên cứu gần đây, các nhà khoa học phát hiện 1/3 bệnh nhân sau khi quan hệ tình dục đã giảm hẳn các cơn đau đầu khó chịu. Những vận động viên với sức chịu đựng cao cũng có cơ hội tốt hơn để chữa chứng đau nửa đầu với các cơn cực khoái vì cơ thể họ được rèn luyện để giải phóng nhiều endorphin.

9. Tinh trùng di chuyển nhanh

Tinh dịch thực sự chỉ chứa 1-5% tinh trùng, hầu hết khối lượng là nước. Tốc độ trung bình của xuất tinh là 28 dặm một giờ, tương đương kỷ lục thế giới trong giai đoạn chạy nước rút. Sau khi tinh trùng rời khỏi cơ thể, chúng giảm vận tốc đáng kể, mất khoảng vài phút mới đi đến tử cung của người phụ nữ.

