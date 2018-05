9 năm sống với chiếc kim bỏ quên trong bụng

Chị Nguyễn Thị Hòa, 34 tuổi, trú xã Xuân Lộc, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) cho biết, năm 2005 chị mang bầu lần hai được 6 tháng thì vỡ tử cung, gia đình đưa vào Bệnh viện Đa khoa Can Lộc (Hà Tĩnh) cấp cứu. Chị được mổ cứu sống nhưng không giữ được thai. Kể từ ngày đó đến nay, chị thường xuyên bị đau lưng, đau bụng, huyết áp cao, cũng không sinh nở được nữa.

Nhiều năm trời sống chung với những cơn đau và thuốc, vào đầu tháng 11 vừa qua, chị tới Bệnh viện Đa khoa huyện Can Lộc để chụp X-quang. Tại đây, các bác sĩ cho hay có một chiếc kim cong ở trong bụng của chị.

Chị Hòa cho rằng chiếc kim này tồn tại trong bụng mình suốt 9 năm qua. Ảnh: Phượng Nguyễn.

Ngày 5/11, hai vợ chồng chị tiếp tục ra Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông (Nghệ An) để thăm khám. Kết quả cho thấy đó là một chiếc kim cong dài 3-5 cm nằm ở vùng bụng, cách mặt da tự do khoảng 15 mm. Chị Hòa cho hay, vị trí chiếc kim gần chỗ vết thương mà trước đây các bác sĩ ở Bệnh viện Đa khoa huyện Can Lộc mổ thai.

Cầm kết quả chụp mới, ngày 7/11 chị Hòa cùng chồng tới Bệnh viện Đa khoa huyện Can Lộc để hỏi sự việc. Tại đây, sau khi trao đổi, các bác sĩ yêu cầu chị lên bàn mổ để lấy chiếc kim ra song không làm bất cứ thủ tục nào nữa. Chị Hòa kiến nghị với bệnh viện muốn có giấy giám định sức khỏe để về địa phương làm thủ tục hỗ trợ cho đối tượng mất sức lao động, nhưng không được chấp nhận.

“Một tuần sau khi mổ, tôi xuất viện. Từ đó tới nay tôi cảm thấy cơ thể tốt hơn, những cơn đau ở bụng và lưng đã ít hành hạ hơn trước”, chị Hòa nói.

Chiều 18/11, trao đổi với VnExpress.net, bác sĩ Nguyễn Đức Ngọc, Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa Can lộc, cũng là người trực tiếp điều hành ca mổ cách đây 9 năm cho hay ông có biết sự việc. Tuy nhiên so sánh hiện tại, độ tuổi của chị Hòa chênh lệch so với 9 năm trước nhiều nên chưa thể khẳng định. “Đơn vị đang tích cực điều tra để đưa ra kết luận cuối cùng”, ông Ngọc nói.

Đức Hùng