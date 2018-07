9 thủ phạm khiến nam giới đau tức vùng kín

Bác sĩ Võ Duy Tâm, Trung tâm sức khỏe nam giới Men's Health cho biết, đau bìu là một biểu hiện gặp ở không ít nam giới. Bìu là một túi chứa tinh hoàn - "nhà máy sản xuất các tinh binh". Khi đau bìu xảy ra, nhiều người không tránh khỏi tâm trạng bất an về sinh lý và khả năng sinh sản của mình.

Có nhiều kiểu đau khác nhau, có thể đau âm ỉ, tưng tức hoặc đau dữ dội, có thể lúc đau ngắt quãng hoặc đau liên tục không ngớt. Bản thân tính chất của các cơn đau sẽ gợi ý căn nguyên gây bệnh.

Giãn tĩnh mạch tinh

Bệnh lý giãn tĩnh mạch tinh thường gặp trên cơ địa những nam giới phải ngồi nhiều, đứng lâu, làm việc nặng, gồng khối cơ bụng nhiều, đặc biệt là nhóm văn phòng, giáo viên, người làm về công nghệ thông tin... Đa số các cơn đau bìu chỉ ở mức nhẹ đến trung bình nhưng cảm giác tưng tức đeo bám suốt. Đau thường tự giảm khi người bệnh nằm nghỉ ngơi. Đôi lúc dù tĩnh mạch đã giãn nặng nhưng không hề có triệu chứng gì.

Đây là một trong những nguyên nhân dẫn đến hiếm muộn, vô sinh nam. Máu đỏ theo động mạch đến tinh hoàn nhưng không hồi lưu về được dần chuyển thành máu đen không dưỡng chất, dẫn đến thiểu dưỡng gây teo tinh hoàn. Đồng thời điều này làm nóng vùng bìu tinh hoàn do cơ thể trao đổi nhiệt dựa vào tuần hoàn máu bị hư hỏng, từ đó giảm sinh tinh, gây thiểu nhược quái tinh, bất thường về số lượng, chất lượng và hình dạng tinh trùng.

Ảnh: livestrong.

Viêm tinh hoàn - mào tinh hoàn

Viêm nhiễm vùng bìu, sinh dục cũng gây đau kèm các triệu chứng sưng, nóng, đỏ, đặc biệt viêm tinh hoàn, mào tinh hoàn. Bệnh có thể diễn tiến nhanh, làm đau tinh hoàn liên tục, mức độ trung bình đến nặng. Tác nhân có thể do virus như quai bị, do vi khuẩn ngược dòng từ đường tiết niệu hoặc do các bệnh lý lây qua đường tình dục.

Nấm và các sang thương viêm mô bìu

Ngứa cơ quan sinh dục, vùng bẹn bìu có thể là biểu hiện của tình trạng nhiễm nấm da hoặc các sang thương viêm mô bìu, gây sang thương đỏ da, tróc vảy, thậm chí dẫn đến hiện tượng bỏng rát và không kém phần đau đớn.

Chấn thương

Chấn thương đụng dập vùng bìu tiềm ẩn nguy cơ gây tụ máu, chảy máu trong hoặc ngoài bìu, tinh hoàn, tổn thương tinh hoàn kín đáo. Nam giới có thể cảm giác đau tức liên tục, thậm chí kéo dài nhiều ngày sau chấn thương.

Thoát vị bẹn bìu

Thoát vị bẹn có vị trí đau thường ở vùng nếp háng, kèm với khối phồng, to lên khi đứng hoặc ngồi hoặc khi ho, nhỏ lại khi nằm nghỉ. Trong một số trường hợp cơn đau có thể lan tới tận bìu. Đau có thể tưng tức nhẹ nhàng và tự hết khi nghỉ ngơi, nhưng cũng tiềm ẩn nguy cơ thắt nghẹn túi thoát vị gây đau dữ dội và yêu cầu xử trí cấp cứu.

Sỏi thận - sỏi niệu quản

Các cơn đau hông lưng, lan đằng trước bụng đến bụng dưới, lệch sang hai bên, đau từng cơn, kèm cảm giác buồn nôn và nôn, đôi khi có sốt lạnh run là các đặc điểm tương đối đặc trưng của cơn đau quặn thận, thường gặp do sỏi thận, sỏi niệu quản. Không ít trường hợp cơn đau có thể lan tới tận bìu, tinh hoàn. Rất may đây chỉ là một kiểu đau quy chiếu do sự phân bố thần kinh mà bìu, tinh hoàn hầu như không có tổn thương nào.

Xoắn tinh hoàn

Tinh hoàn được treo bên ngoài cơ thể, bên trong túi bìu bởi cuống mạch máu, thần kinh là thừng tinh. Nếu không may vì lý do nào đó, cuống mạch máu bị cuộn xoắn sẽ gây cản trở cả máu tới và máu về tinh hoàn, từ đó gây cơn đau bìu - tinh hoàn dữ dội kèm sưng tấy, phù nề. Nếu tình trạng không được giải quyết cấp cứu sẽ đe dọa sự sống của tinh hoàn.

Nang mào tinh, tràn dịch tinh mạc

Về cơ bản, nang mào tinh là một u nang tồn tại trong ống dẫn tinh trùng, phần lớn là lành tính. Tuy nhiên nếu nang quá lớn có thể dẫn đến căng tức và gây đau.

Tương tự đối với tràn dịch tinh mạc, khi lớp dịch tích tụ trong các lớp tinh mạc quá nhiều có thể gây triệu chứng. Lưu ý tràn dịch tinh mạc ở người lớn kèm với sờ chạm thấy khối cứng ở tinh hoàn cần được loại trừ ung thư.

Đau bìu hậu phẫu

Các phẫu thuật liên quan vùng bẹn bìu, tinh hoàn đôi lúc để lại các di chứng khó tránh khỏi, tụ dịch, tụ máu, tổn thương thần kinh, tổn thương mạch máu, dẫn đến đau bìu mãn tính sau phẫu thuật.

Bác sĩ Tâm khuyến cáo, với các nguyên nhân đa dạng, mức độ tổn hại của việc đau bìu - tinh hoàn có thể đơn giản đến nghiêm trọng, thậm chí mất một hoặc cả hai tinh hoàn. Cần thăm khám để xác định sớm nguyên nhân và có hướng điều trị hợp lý, kịp thời.

Lê Phương