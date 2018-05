Áp lực cuộc sống khiến nhiều người bị rối loạn tâm thần

Mẹ tâm thần, bé gái 9 tuổi một mình nuôi bố nằm viện / 7 thực phẩm giảm triệu chứng tâm thần

Thống kê năm 2015, số lượng bệnh nhân tâm thần phân liệt do Bệnh viện Tâm thần TP HCM quản lý là hơn 9.500, tăng 300 người so với năm 2014. Trên 700.000 bệnh nhân động kinh, tăng khoảng 1.000 người so với năm trước.

Bác sĩ khám bệnh tại Bệnh viện Tâm thần TP HCM. Ảnh: Lê Phương.

Lãnh đạo Bệnh viện Tâm thần TP HCM cho biết người trẻ bị rối loạn tâm thần đang có xu hướng tăng cao. Nguyên nhân thường do phải đối mặt với nhiều căng thẳng, áp lực trong cuộc sống như công việc, học tập, kinh tế, rối loạn giấc ngủ, suy nhược thần kinh... Ngoài ra còn có những tác nhân như nghiện game, chất kích thích.

Tại Việt Nam, tính riêng 10 bệnh tâm thần thường gặp nhất như trầm cảm, động kinh, tâm thần phân liệt... đã có hơn 13 triệu người mắc do stress, áp lực công việc. Ước tính gần 15% dân số mắc các rối loạn tâm thần phổ biến, 3 triệu người bị rối loạn tâm thần nặng.

Hiện hiểu biết của người dân về bệnh tâm thần vẫn có phần lệch lạc. Nhiều người cho rằng sức khỏe tâm thần là tâm thần phân liệt, điên, mà không biết có nhiều loại rối loạn tâm thần khác như trầm cảm, lo âu, mất ngủ. Do đó vẫn còn tình trạng kỳ thị, giấu bệnh, ngại đi thăm khám. Chẩn đoán sức khỏe tâm thần cũng khó hơn sức khỏe thể chất. Không có sự giúp đỡ của các phương tiện kỹ thuật hiện đại, bác sĩ chẩn đoán bệnh chủ yếu dựa vào kinh nghiệm, khai thác bệnh nhân.

Lê Phương