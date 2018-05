Bà bầu mắc bệnh tình dục có thể sảy thai

Giúp trẻ học và phát triển tốt 12 tháng đầu đời / Không cho trẻ ngủ đúng giờ gây nhiều tác hại

Nhiều loại bệnh tình dục không có triệu chứng hay dấu hiệu gì đặc biệt. Do vậy bà bầu cần phải tinh ý để nhận thức và nắm bắt rõ được đặc điểm, cách thức lây lan để đảm bảo sức khỏe và sự an toàn cho mình cùng thai nhi. Tác hại của bệnh tình dục ở phụ nữ mang thai không chỉ nguy hiểm như người bình thường mà có mức độ nặng, có thể khiến sẩy thai, sinh non, sinh con nhẹ cân và bệnh lý về mắt ở trẻ sơ sinh.

Một số bệnh tình dục gây ra tình trạng vỡ ối sớm, nhiễm khuẩn sau sinh. Khi sinh ra, trẻ có thể mắc phải những chứng bệnh nguy hiểm như viêm gan, viêm màng não, bệnh gan kinh niên…

Ảnh minh họa: Sling.

Một số bệnh lây qua đường tình dục trong thai kỳ

1. Lậu: Phụ nữ mang thai dễ mắc bệnh này nếu sống ở những khu vực có tần suất nhiễm bệnh lậu cao. Người ta đã biết rõ các bệnh lây truyền qua đường tình dục đôi khi có thể gây sẩy thai nhưng nguy cơ khác nhau đối với từng loại nhiễm khuẩn.



Nếu bệnh lậu không được điều trị, bà bầu có nguy cơ sẩy thai hoặc đẻ non. Thai phụ không được điều trị, khi sinh đẻ có thể gây ra những biến chứng đe dọa sinh mạng đứa trẻ. Nếu bệnh lậu không được điều trị từ trước khi có thai có thể dẫn đến bệnh viêm tiểu khung. Bệnh này là yếu tố nguy cơ của chửa ngoài tử cung. Song bệnh này có thể được điều trị dễ dàng, do đó nếu bà bầu cảm thấy có nguy cơ mắc bệnh nên tham khảo ý kiến bác sĩ ngay.



2. Herpes sinh dục: Virus herpes là một loại virus nguy hiểm, có thể gây ra biến chứng dẫn đến ung thư cổ tử cung. Đặc biệt nguy cơ biến chứng cao hơn với phụ nữ mang thai do hệ miễn nhiễm yếu hơn người bình thường. Nhiễm herpes sinh dục khiến bà bầu ngứa ngáy, khó chịu vùng cơ quan sinh dục, mệt mỏi, đau đầu, sốt nhẹ. Bệnh còn có thể gây ra rối loạn tiểu tiện hoặc viêm màng não thể nhẹ. Mắc bệnh herpes sinh dục sẽ làm tăng nguy cơ sẩy thai và sinh non.

Hiện nay, chưa có cách chữa trị hay văcxin phòng chống nhiễm trùng do virus herpes. Bởi vậy, cách tốt nhất là bạn phải phòng ngừa, ngăn chặn bệnh. Khi chuẩn bị mang thai, bạn nên đến bác sĩ để kiểm tra sức khỏe. Quá trình khám tiền sinh này sẽ giúp bạn biết được về tiền sử bệnh và được tư vấn để phòng bệnh hiệu quả.

3. Giang mai: Bệnh giang mai vốn dĩ đã là mối lo của những người khỏe mạnh. Với bà bầu, căn bệnh này không những ảnh hưởng đến mẹ mà còn có nguy cơ lây truyền sang đứa con trong bụng. Giang mai là bệnh lây truyền chủ yếu qua đường tình dục, do vi khuẩn xoắn Treponema pallidum gây ra. Đây là một bệnh lây nguy hiểm, quan trọng hàng thứ nhì chỉ sau AIDS. Theo nghiên cứu, tỷ lệ tử vong của những đứa trẻ con của bà mẹ bị giang mai khi mang bầu là khoảng 25%. Tỷ lệ truyền bệnh giang mai cho thai nhi vào khoảng 40 đến 70%.

4. Nhiễm khuẩn âm đạo: Một trong những vấn đề phổ biến nhất xảy ra khi người phụ nữ mang bầu là nhiễm trùng âm đạo. Nhiễm trùng âm đạo còn được gọi là viêm âm đạo do vi khuẩn, cũng ảnh hưởng đến phụ nữ mang thai, chủ yếu là do sự thiếu cân bằng giữa vi khuẩn có trong âm đạo.

Một số nghiên cứu cũng chỉ ra nhiễm trùng âm đạo có thể làm vỡ màng tế bào và tăng nguy cơ sinh non. Nhiễm trùng âm đạo cũng liên quan tới sảy thai trong tam cá nguyệt thứ hai (từ tháng thứ 3-6 của thai kỳ). Không có mối liên hệ rõ ràng giữa nhiễm trùng âm đạo và mang thai, sản phụ cũng nên cảnh giác với một số biến chứng có thể phát sinh do nhiễm trùng có thể ảnh hưởng không tốt đến em bé trong bụng.

Tình dục an toàn trong thời gian mang thai:

- Nếu thai phụ ở trong tình trạng thai nghén nguy cơ cao cần tránh quan hệ tình dục, nên tham khảo ý kiến của bác sĩ về khoảng thời gian tránh gần gũi. Không nên kích thích núm vú trong thời gian này.

- Nếu quan hệ, phụ nữ nên ở vị trí bên trên hoặc bên cạnh sẽ an toàn hơn.

- Về độ sâu xâm nhập khi "yêu", người phụ nữ nên chủ động làm theo ý của mình để cảm thấy phù hợp, an toàn nhất.

- Tránh quan hệ tình dục nếu thai phụ hoặc bạn tình bị bệnh lây nhiễm qua đường tình dục hoặc nhiễm HIV. Hãy dùng bao cao su nếu không thể tránh quan hệ tình dục.

Theo Webphunu