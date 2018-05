Bài thuốc chữa đau lưng sau quan hệ tình dục

Đau lưng vì quan hệ quá nhiều / 5 thói quen dễ gây đau lưng

Đau lưng sau khi quan hệ là tình trạng phổ biến ở cả nam và nữ. Sau mỗi cuộc “yêu”, nhiều người thường xuất hiện những cơn đau ở vùng thắt lưng trở xuống mà không rõ nguyên nhân.

Theo Đông y, đau mỏi lưng sau khi quan hệ tình dục có liên quan mật thiết đến thận. Thận được coi là gốc của mọi bộ phận trên cơ thể. Chứng đau mỏi lưng thường thể hiện hư tổn ở cả 2 giới. Đau lưng có thể do phong hàn, phong nhiệt, phong thấp, ứ huyết, can uất. Liên quan đến tình dục thì chủ yếu là do thận hư với các triệu chứng tê eo lưng, hai đầu gối mềm nhũn, cơ thể suy nhược.

Lương y Vũ Quốc Trung, Phòng chẩn trị y học cổ truyền Cảm Ứng cho biết, đau lưng sau quan hệ với nam giới là do thận dương hư, nữ do thận âm hư, cần dùng bài thuốc bổ thận, tăng cường sinh lực như sau:

Nam giới

Người bị thận dương hư dẫn đến đau mỏi lưng sau khi quan hệ cần dùng bài thuốc bổ thận dương, tráng dương, sinh tinh gồm: Bổ cốt chỉ 12 g, hồ đào nhục 12 g, đỗ trọng 12 g, đại táo 12 g, thục địa 16 g, sơn thù 12 g, ba kích 12 g, kỷ tử 12 g, dâm dương hoắc 12 g, phúc bồn tử 12 g.

Nữ giới

Người bị thận âm hư dẫn đến chứng đau mỏi lưng sau khi quan hệ cần dùng bài thuốc bổ thận âm trị chứng đau mỏi và tăng cường sức khỏe cho phái nữ. Bài thuốc gồm: Thục địa 12 g, sơn thù 12 g, bạch linh 12 g, đan bì 12 g, trạch tả 12 g.

Cách dùng: Mỗi thang thuốc cho vào khoàng 1-1,5 lít nước sắc khoảng một giờ sẽ được 0,5 lít thuốc đặc, chia uống 3 lần trong ngày sau khi ăn. Liệu trình điều trị khoảng 2 tuần. Ngoài ra, người dùng thuốc không nên hút thuốc, sử dụng chất kích thích.

Linh Nga