Bài thuốc chữa di tinh, mộng tinh

Mộng tinh là hiện tượng xuất tinh nhưng không có động tác giao hợp nam nữ và vẫn thấy khoái cảm cực độ. Hiện tượng này thường xảy ra ở thanh niên mới lớn hoặc những người đàn ông phải xa vợ lâu ngày có giấc mơ hành lạc với một người phụ nữ nào đấy, hoặc khi xem sách báo, phim, tranh ảnh sex gây kích thích giới tính. Di tinh là hiện tượng tinh dịch xuất tự nhiên, tinh dịch chảy ra ngoài nhưng không có khoái cảm.

Bác sĩ Đông y Lê Xuân Hải, Chủ tịch Hội Đông y quận Đống Đa, Hà Nội, cho biết, đây là những biểu hiện sinh lý bình thường, không ảnh hưởng đến sức khỏe nếu xảy ra ít (tức chỉ vài ba lần trong tháng). Nếu tần suất xảy ra thường xuyên liên tục, thì đó chính là biểu hiện của bệnh lý, ảnh hưởng đến sức khỏe cũng như tâm lý của bệnh nhân.

Người khi mắc phải chứng di tinh thường rơi vào tình trạng xấu hổ, mặc cảm, lo lắng. Sự lo lắng càng làm cho chứng di tinh thêm trầm trọng hơn. Do vậy, nam giới nên đi khám để được tư vấn xử lý chứng bệnh này.

Bài thuốc chữa mộng tinh

Người mắc mộng tinh là do thận âm hư, can âm hư gây nên. Người bệnh mệt mỏi, chóng mặt, ù tai, không có sức lực… cần dùng bài thuốc bổ can thận âm.

Thục địa 16 g, đan bì 12 g, sơn thù 8 g, phục thần 12 g, hoài sơn 12 g, trạch tả 12 g, ngưu tất 8 g, mẫu lệ 16 g, ngũ vị 6 g, đỗ trọng 12 g, mạch môn 12 g, bạch thược 12 g.

Cách dùng: Đổ 5 bát nước, sắc thành 3 bát, chia thành 3 lần uống trong một ngày.

Bài thuốc chữa di tinh

Người mắc di tinh là do dương hư, hư hỏa bốc gây đau đầu, chóng mặt, đau lưng, chân lạnh, mặt đỏ... cần dùng bài thuốc bổ thận dương.

Thục địa 12 g, quế nhục 8 g, bạch thược 12 g, khiếm thực 12 g, hoài sơn 12 g, trạch tả 12 g, bổ cốt chi 12 g, đỗ trọng 12 g, ngũ vị 8 g, đẳng sâm 12 g, bổ cốt toái 12 g, kim anh tử 12 g.

Cách dùng: Đổ 5 bát nước, sắc thành 3 bát, chia thành 3 lần uống trong một ngày.

Ngoài việc dùng thuốc, người bệnh nên loại trừ tâm lý sợ sệt, rèn luyện thể lực thích hợp. Ngoài ra, khi ngủ nên nằm ngửa, hai chân nên giữ cho ấm áp. Hạn chế xem các tranh, ảnh, phim nhạy cảm có tính chất khiêu dâm. Nên có chế độ dinh dưỡng hợp lý và hạn chế rượu bia, thuốc lá để khắc phục hiện tượng này.

