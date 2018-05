Bài thuốc đông y chữa bệnh gút

Ăn gì khi bị bệnh gút / Ảnh hưởng của hạt tophi đối với bệnh nhân gút

Anh Triệu Quốc Hùng (50 tuổi) ở Mai Động, Hà Nội đã sống chung với gút gần 10 năm nay do không kiên trì chữa trị dù đã thăm khám nhiều nơi. Ạnh Hùng cho biết, anh công tác trong ngành công an, do tính chất công việc nên thường xuyên phải đi xa, mỗi chuyến đi công tác là lại làm bạn với rượu, bia.

Vài tháng trở lại đây, mỗi tháng anh “lên cơn” gút 2 lần khiến anh đau tê dại, chân sưng phù nề, không thể di chuyển. Mỗi lần uống rượu hay ăn hải sản vào là y rằng lại đổ bệnh, thậm chí anh còn sắm gậy mới có thể đi lại.

Lương y Lê Xuân Hải, Chủ tịch Hội Đông y quận Đống Đa, Hà Nội cho biết, theo đông y, gút (thống phong) là một dạng bệnh khớp do rối loạn chuyển hóa gây nên. Biểu hiện chủ yếu là: khớp xương sưng tấy, nóng đỏ, đau nhức kịch liệt, tái phát nhiều lần. Bệnh lâu ngày có thể dẫn đến dị dạng khớp, nổi u cục quanh khớp và dưới da, sỏi thận, suy thận...

Thống phong có những biểu hiện bệnh lý rất phức tạp, không thể chỉ dùng một phương thuốc cố định mà chữa khỏi. Lương y Hải cho biết, người bệnh cần phải thăm khám để tìm ra nguyên nhân cụ thể.

Bài 1: Nếu bệnh kéo dài nhiều ngày, hay tái phát, khớp xương bị biến dạng và cứng lại, đau kịch liệt ở một số vị trí cố định, chân tay tê dại, khó co duỗi thì dùng bài thuốc:

Bạch truột 12 g, xương truột 12 g, tỳ tải 16 g, trạch tả 12 g, chỉ xác 12 g, thanh bì 10 g, cam thảo 4 ng, táo 3 quả, bạch linh 12 g, bạch thược 12 g, cát căn 12 g, sinh địa 12 g.

Cách dùng: Đổ 5 bát nước, sắc thành 3 bắt, chia thành 3 lần uống trong một ngày

Bài 2: Nếu khớp xương đột nhiên bị sưng tấy, nóng đỏ, khó cử động, đau kịch liệt, kèm theo sốt cao, đau đầu, buồn nôn, mệt mỏi, chán ăn thì sử dụng bài thuốc:

Cốt khí 20 g, thổ phục linh 20 g, mộc qua 12 g, ngưu tất 12 g, hoàng bá 12 g, xương truột 12 g, sinh địa 12 g, cát căn 12 g, phòng phong 10 g, táo 3 quả, cam thảo 4 g, trạch tả 12 g, uy linh tiên 12 g.

Cách dùng: Đổ 5 bát nước, sắc thành 3 bắt, chia thành 3 lần uống trong một ngày.

Lương y khuyến cáo thêm, khi dùng thuốc người bệnh nên kiêng đồ lạnh, nhất là đá lạnh, kiêng đồ cay nóng, thực phẩm chứa đạm cao. Việc phòng ngừa và điều trị bệnh gút cần căn cứ vào nguyên nhân cụ thể. Tuy nhiên, nguyên tắc phòng bệnh chung mà mọi người cần biết là có chế độ ăn uống lành mạnh, hạn chế bia rượu và thường xuyên rèn luyện sức khỏe giúp khí huyết lưu thông.

Linh Nga