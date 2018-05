Bài thuốc nam chữa bệnh viêm đại tràng mạn tính

Theo y học hiện đại, túi mật là nơi chứa các dịch tiêu hóa do gan tiết ra, trước khi bơm vào ruột non để nhũ hóa thức ăn và di chuyển xuống ruột già. Dịch mật ngoài chức năng chuyển hóa chất béo, giúp cơ thể hấp thu các nhóm vitamin tan trong dầu, còn cân bằng môi trường ruột non, điều hòa nhu động ruột, kích thích tiêu hóa.

Khi chức năng gan suy giảm, giảm cân bằng tiết mật, sẽ gây áp lực tiêu hóa lên dạ dày, ruột non và đại tràng, gây ra các bệnh tiêu hóa thường gặp như đau dạ dày, loạn khuẩn đường ruột, viêm đại tràng... Vì vậy, muốn ổn định hệ vi sinh đường ruột, cải thiện sức khỏe đại tràng, đẩy lùi các triệu chứng khó chịu (rối loạn đại tiện, đau bụng, chướng bụng đầy hơi), cần tăng cường chức năng gan, giữ cân bằng tiết mật trong quá trình tiêu hóa và hấp thu dưỡng chất.

Hệ vi sinh đường ruột và hoạt lực các men tiêu hóa nội sinh phát huy tối đa tác dụng khi môi trường pH đường ruột được đảm bảo. Vì vậy, pH kiềm chính là yếu tố quyết định vai trò của dịch mật trong việc ổn định hoạt động đường tiêu hoá.

Còn theo quan điểm của y học cổ truyền, “can chủ sơ tiết” có nghĩa là gan điều chỉnh sự tiết mật của cơ thể. Khi can tỳ bất hòa, sẽ gây rối loạn quá trình điều tiết dịch mật hỗ trợ tiêu hóa và hấp thu dưỡng chất. Lâu dài sẽ ảnh hưởng đến hoạt động của tỳ vị (tỳ vị hư hàn) và đại tràng.

Phó giáo sư, Tiến sĩ, lương y Phùng Hòa Bình - nguyên Trưởng bộ môn dược cổ truyền, Đại học Dược Hà Nội có hơn 30 nghiên cứu và chữa bệnh bằng y học cổ truyền. Ông cũng cho biết, để hỗ trợ điều trị bệnh viêm đại tràng mạn tính hiệu quả, quan trọng nhất là cải thiện chức năng gan, ổn định sự cân bằng khả năng tiết mật của cơ thể. Bên cạnh đó, cần kết hợp thêm các vị thuốc giúp kiện tỳ vị, hành khí, giảm đau, hóa thấp, thanh nhiệt, tiêu đạo.

Tăng tiết mật cân bằng giúp điều trị bệnh đại tràng mãn tính.

Bài thuốc cổ truyền gồm 5 vị thảo dược: thương truật, mộc hương, mộc hoa trắng, hoàng liên và hoắc hương được Phó giáo sư Bình phát triển. Bài thuốc hỗ trợ điều trị bệnh viêm đại tràng mạn tính với công dụng sau:

Kích hoạt men tiêu hóa (tác dụng kiện tỳ): Sự kết hợp của cặp đôi thương truật, mộc hương giúp kiện tỳ, phục hồi chức năng phân giải thức ăn, tạo môi trường thuận lợi cho hệ vi khuẩn cộng sinh, kích hoạt hiệu lực của men tiêu hóa. Từ đó, kích thích quá trình tiêu hóa thức ăn và hấp thu chất dinh dưỡng.

Giảm đầy hơi, chướng bụng (tác dụng hành khí): Vị thuốc mộc hương có tác dụng hành khí, giảm đau, kiện tỳ tiêu tích, bình can hạ áp, giúp lưu thông khí ở khu vực vị tràng, giúp giảm các triệu chứng đầy hơi, chướng bụng, khó chịu. Ngoài ra, còn giúp giảm các cơn đau quặn do co thắt ruột.

Giảm các triệu chứng tiêu chảy (tác dụng hóa thấp): Bộ ba hoắc hương, mộc hương, thương truật có công dụng hóa thấp, giúp tăng cường hấp thu dịch nhầy, nước từ ruột vào cơ thể làm cho phân khô, giảm triệu chứng tiêu chảy, mất nước và mệt mỏi.

Kháng khuẩn: Hoàng liên, mộc hoa trắng có tác dụng bảo vệ đại tràng khỏi các vi khuẩn gây hại.

Chống viêm loét, phục hồi niêm mạc đại tràng: Cặp đôi thương truật, mộc hoa trắng giúp hỗ trợ điều trị đại tràng, phục hồi niêm mạc, ổn định và cân bằng hệ tiêu hóa, mang lại cảm giác dễ chịu nơi đại tràng.

An San