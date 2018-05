Bao lâu thì có bầu lại sau khi thai chết lưu?

Những lưu ý để mang thai an toàn / Thai lưu bao lâu nên có thai lại?

Đến tuần 15 em làm thêm xét nghiệm tripble test, nhưng nghe tim thai không được. Sau đó bác sĩ cho em đi siêu âm để nghe tim thai lại thì kết quả là thai đã lưu. Sau đó em nhập viện xét nghiệm máu, và ngậm thuốc để lấy thai ra (sau 5 lần ngậm thai mới ra).

Khi thai ra em có đem mẫu nhau xét nghiệm nhưng chưa có kết quả (tới 4/3 có kết quả). Em xuất viện về nhà thì vẫn ra máu khoảng 8 ngày, sang ngày thứ 9 bị chóng mặt và nôn ói, truyền nước biển và uống thuốc thì thấy đỡ hơn, bác sĩ bảo em bị rối loạn tiền đình, huyết áp thấp. Em rất buồn, lo lắng và có một số vấn đề cần hỏi như sau:

- Thai đã lớn tuần sao vẫn bị lưu, trong khi ở tuần 11 và 12 em vẫn đi siêu âm và đo mờ da gáy bình thường.

- Với tiền sử thai lưu như vậy liệu lần mang thai sau có bị tương tự?

- Với tình trạng sức khỏe em như vậy khi nào có thể quan hệ và mang thai lại?

- Ở lần mang thai sau em cần làm xét nghiệm gì?

- Chế độ ăn uống lần sau có cần phải kiêng ở mức độ cao?

Khi kết hôn từ tháng 9/2011 đến tháng 2/2012 em đi tiêm ngừa đầy đủ như: sởi - quai bị - rubella, cúm, trái rạ và làm xét nghiệm viêm gan. Ở tuần thai thứ 9 đến 11 em bị cảm, ho nhiều, và hơi sốt, đến bệnh viện khám và uống thuốc 3 ngày thì khỏi. Em có tiền sử herpes môi, cùng với lúc em bị cảm thì có nổi herpes ở gần cổ tay. (Cam Hong)

Trả lời:

Thai chết lưu là tất cả các trường hợp thai bị chết mà còn lưu lại trong tử cung trên 48 giờ. Thai ở trong tử cung mặc dù được người mẹ bảo vệ nhưng vẫn có thể bị chết ở bất kỳ thời điểm nào.

Thai chết lưu gây ra cho người mẹ các nguy cơ như chảy máu do rối loạn đông máu, nhiễm trùng. Đồng thời còn ảnh hưởng đến tâm lý, tình cảm của người mẹ, đặc biệt là những bà mẹ hiếm con.

Có nhiều nguyên nhân gây ra thai chết lưu và cũng có nhiều trường hợp thai chết lưu không tìm được nguyên nhân:

- Người mẹ: Mẹ bị các bệnh mạn tính như: viêm thận, suy gan, lao phổi, thiếu máu, bệnh tim, cao huyết áp. Các bệnh nội tiết như basedow, suy giáp, tiểu đường, thiểu năng hoặc cường năng tuyến thượng thận. Các trường hợp mẹ bị nhiễm độc, nhiễm ký sinh trùng sốt rét, giang mai, viêm gan, quai bị, cúm sởi. Các bà mẹ tuổi lớn hơn 40, lao động vất vả, dinh dưỡng kém cũng là những yếu tố thuận lợi làm cho thai chết lưu.

- Thai nhi: Rối loạn nhiễm sắc thể là nguyên nhân chủ yếu của thai dưới 3 tháng bị chết lưu. Rối loạn nhiễm sắc thể là do di truyền từ bố mẹ, cũng có thể do đột biến gene trong quá trình tạo noãn, tạo tinh trùng, thụ tinh và phát triển của phôi. Thai có thể bị chết do bất đồng nhóm máu Rh giữa mẹ và con, do thai dị dạng, não úng thủy, phù thai rau, thai già tháng, đa thai khi các thai truyền máu cho nhau thì thai cho máu dễ bị chết lưu. Vì thế có những trường hợp khi thai nhỏ siêu âm là 2 thai, khi thai lớn siêu âm chỉ thấy còn 1 thai.

- Phần phụ và tử cung: Mọi bất thường về dây rốn như dây rốn thắt nút, dây rốn ngắn tuyệt đối, dây rốn xoắn quá mức, dây rốn bị chèn ép, quấn cổ, quấn thân, quấn chi đều có thể khiến thai bị lưu. Tình trạng bánh rau xơ hóa, rau bị bong, u mạch máu màng đệm của bánh rau, đa ối, thiểu ối cũng có thể là tác nhân. Mẹ bị dị dạng tử cung như tử cung nhi tính, tử cung kém phát triển làm cho thai nhi bị nuôi dưỡng kém và bị chết lưu.

Biểu hiện triệu chứng của thai chết lưu:

- Trước đó đã có các dấu hiệu có thai như chậm kinh, nghén, bụng to dần, thử nước tiểu có hCG dương tính, siêu âm đã thấy thai và hoạt động tim thai. Nay thấy bụng nhỏ đi, ra máu âm đạo ít một, máu đỏ sẫm hay nâu đen, thử nước tiểu thấy hCG âm tính sau khi thai đã chết được vài tuần

- Thai chết lưu trên 20 tuần có các dấu hiệu như không thấy thai cử động, 2 vú tiết sữa non, ra máu âm đạo ít gặp hơn. Bác sĩ khám không nghe thấy tim thai, siêu âm không thấy hoạt động tim thai, đầu méo mó, có thể thấy dấu hiệu 2 vòng xương sọ do da đầu của thai bị bong ra, nước ối ít hoặc hết nước ối.

Khi đã chẩn đoán xác định là thai lưu thì phải cho thai ra bằng các phương pháp hút thai, nạo gắp thai, gây sẩy thai, gây chuyển dạ tùy theo tuổi thai. Đồng thời chú ý điều trị chống rối loạn đông máu, chống nhiễm trùng.

Trường hợp của bạn có bị cúm và herpes ở môi lúc thai được 9 tuần cũng là một trong những nguyên nhân gây ra thai chết lưu. Bạn đã siêu âm thai ở tuần 11-12 cho kết quả đo độ dày da gáy bình thường chỉ có nghĩa thai của bạn không có nguy cơ cao bị hội chứng Down chứ không có nghĩa là thai của bạn hoàn toàn khỏe mạnh bình thường.

Sau khi đã lấy thai lưu ra rồi, bạn cần có một thời gian để phục hồi sức khỏe về mặt thể chất và tinh thần. Với thai lưu hơn 15 tuần thì bạn cần nghỉ ngơi trong vòng 30 ngày. Khi bạn cảm thấy trong người khỏe mạnh, tư tưởng đã thoải mái, có ham muốn tình dục là lúc bạn có thể giao hợp được nhưng phải tránh thai ít nhất là 3 tháng mới nên có thai lại. Trong thời gian ngắn vài tháng này, bạn nên áp dụng biện pháp tránh thai bằng bao cao su hoặc xuất tinh ngoài âm đạo.

Trong thời gian chờ có thai lại, 2 vợ chồng bạn có thể làm xét nghiệm nhiễm sắc thể đồ. Bản thân bạn có thể làm xét nghiệm định nhóm máu Rh. Chú ý chế độ ăn uống đủ 4 nhóm chất dinh dưỡng là tinh bột, đạm, chất béo, vitamin có nhiều trong rau quả tươi. Đồng thời bổ sung axít folic để chuẩn bị cho lần mang thai sắp tới được an toàn hơn.

Khi đã có thai bạn nên đi khám thai sớm ở những cơ sở y tế đáng tin cậy để được bác sĩ tư vấn, giúp đỡ, đưa ra các biện pháp điều trị đúng đắn và kịp thời. Chúc bạn nhanh có tin vui và sinh nở mẹ tròn - con vuông.

Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thị Huyền

Phó khoa Khám bệnh, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội