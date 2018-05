Bé 3 tháng tuổi chỉ bú khi ngủ là sao?

Thắc mắc hay gặp khi cho trẻ bú mẹ / Nguyên nhân khiến trẻ bỏ bú mẹ đột ngột

Cháu thức rất nhiều nên 1 ngày ăn không đủ lượng sữa cần thiết. Khi thức cháu chơi rất ngoan, không có dấu hiệu đòi ăn hay đói. Có hôm cháu thức 8,9 tiếng mà không đòi ăn. Cháu đi đại tiện 2 ngày 1 lần, dạo gần đây ngày 1 lần, phân mềm. Tôi đã đổi cho cháu 3,4 loại sữa. Tôi cũng đã đổi núm ti của bình sữa nhưng cũng không có kết quả. Con tôi bây giờ đã tập ăn dặm được chưa? Nếu cháu không chịu ăn bất kỳ loại sữa nào thì tôi phải làm sao? Mong được bác sĩ tư vấn. (Quỳnh Phương)

Trả lời

Chào bạn Quỳnh Phương,

Bé nhỏ dưới 6 tháng chế độ dinh dưỡng thích hợp gần như duy nhất là sữa. Bé không được bú sữa mẹ cần chọn sữa công thức theo lứa tuổi. Số lượng sữa hàng ngày được ước tính là 150 ml cho mỗi kg cân nặng của bé.

Để biết bé đã bú đủ cần quan sát số lượng nước tiểu, bé tiểu nhiều, màu vàng trong, ngoài ra là bé ngủ ngoan và tăng cân đều. Bé còn nhỏ cần bú nhiều lần trong ngày do kích thước dạ dày nhỏ, bé lớn dần mỗi lần bú được nhiều hơn nên số lần cho bú cũng giảm đi.

Bé trên 6 tháng mới nên bắt đầu tập cho ăn dặm, ăn dặm sớm khi hệ tiêu hóa chưa trưởng thành sẽ làm bé bỏ ăn, thiếu dinh dưỡng, chậm tăng trưởng. Bé còn nhỏ nên các hoạt động trong một ngày của bé khá đơn giản là ngủ, bú, chơi. Bé đói sẽ phát “tín hiệu” thường là khóc để mẹ biết cho bé bú.

Bé còn trong tháng gần như ngủ cả ngày nhưng đến tháng thứ 3 bé đã phân biệt được rõ ngày và đêm, bé chuyển giấc ngủ chính vào ban đêm, ban ngày ngủ vài giấc ngắn. Bé ngủ vẫn có phản xạ bú, do đó khi mẹ đút bình bé vẫn bú mà không phải do đói. Bú khi ngủ không được khuyến khích do khả năng gây sặc sữa cao hơn lúc thức, chưa kể làm bé giật mình thức giấc, gián đoạn giấc ngủ.

Đổi sữa thường xuyên cho bé là hoàn toàn không nên, không có gì đảm bảo là sữa mới bé sẽ bú tốt hơn sữa đang có, chưa kể gây xáo trộn hệ tiêu hóa của bé và một lý do nữa là không kinh tế.

Xin cung cấp cho bạn về mức tăng trưởng của bé trai 3 tháng tuổi theo mức chuẩn là 6,4 kg và 61,4 cm. Nếu bé tăng cân đủ gián tiếp cho thấy bé đã bú đủ và bạn không có gì phải lo lắng cả.

Thân mến.

Bác sĩ Hoàng Thanh Thủy

Khoa Dinh dưỡng, Bệnh viện Nhi đồng I