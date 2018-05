Bé 4 tháng tuổi tử vong sau tiêm văcxin 5 trong 1 

WHO khẳng định văcxin 5 trong 1 Quinvaxem an toàn

Ngày 17/3, lãnh đạo Phòng Y tế TP Đà Lạt xác nhận cháu Đinh Ngô Ngọc Vương Anh (4 tháng tuổi) ngụ khu Tùng Lâm, phường 7, tử vong sáng 16/3 do tai biến sau khi tiêm văcxin 5 trong 1. Bé chủng ngừa tại trạm y tế phường vào ngày 15/3.

Gia đình cho biết, sau khi tiêm văcxin về, bé có biểu hiện sốt cao. Người nhà tự cho bé uống 3 liều paracetamol mà không đưa tới cơ sở y tế.

Theo đại diện Phòng Y tế Đà Lạt, đợt chủng văcxin 5 trong ngày 15/3 thành phố có tới 5 trường hợp tai biến sau khi tiêm nhưng được phát hiện và can thiệp kịp thời. Sức khỏe các cháu đã dần bình phục.

Văcxin 5 trong 1 phòng các bệnh bạch hầu, uốn ván, ho gà, viêm gan B và viêm màng não mủ do HIB. Năm ngoái, văcxin này được cho là gây nhiều tai biến cho trẻ em, nghi ngờ liên quan đến cái chết của nhiều em bé sau tiêm chủng. Có một thời gian lô văcxin gây nhiều tai biến trẻ bị tạm ngưng sử dụng để kiểm tra. Bộ Y tế đã đề nghị Tổ chức Y tế thế giới và nhà sản xuất nghiên cứu lại tính an toàn của văcxin. Tổ chức Y tế thế giới phản hồi văcxin an toàn.

Quốc Dũng