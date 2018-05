Bé bị co giật có thể tiêm vacxin viêm não Nhật Bản?

Trẻ cần tiêm bao nhiêu loại văcxin ngừa viêm não / 30 phút tư vấn về bệnh viêm não ở trẻ

Sau lần tiêm văcxin đó, cháu bị sốt 2 ngày. 8 ngày tiếp theo thì bị tiêu chảy và nôn ói. Ngày thứ 10 cháu bị co giật. Khi đưa cháu đến bệnh viện, các bác sĩ xét nghiệm chẩn đoán cháu bị hạ natri (natri 128) và cho truyền natriclorua 0,9% nhưng cháu vẫn co giật. Tiếp tục thêm một lần như vậy cháu không bớt.

Từ khi chuyển xuống Bệnh viện Nhi đồng 2, cháu không còn co giật nữa cho tới giờ đã hơn một năm. Kết quả đo điện não cháu có sóng động kinh nhưng bác sĩ không cho điều trị thuốc gì mà về nhà theo dõi. Xin hỏi như thế bé bị co giật do nguyên nhân gì. Bây giờ có tiêm văcxin viêm não Nhật Bản được không. Từ lần cháu bị co giật, cả gia đình rất lo lắng nên không cho đi tiêm ngừa. Xin cảm ơn bác sĩ. (Trinh Minh Huyen).

Chào chị,

Cháu co giật như vậy không liên quan đến văcxin. Thông thường hạ natri cũng là một nguyên nhân gây co giật. Tình trạng động kinh khi cần sẽ phải điều trị trong thời gian dài. Chị cũng yên tâm là trẻ co giật như thế từ lần thứ hai trở đi sẽ hết giật. Gia đình nên đưa cháu đến bệnh viện tái khám đều để được bác sĩ tư vấn cụ thể.

Bác sĩ Trương Hữu Khanh

Trưởng khoa Nhiễm, Bệnh viện Nhi đồng 1