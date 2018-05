Bé biếng ăn, ngủ ít

Cháu được 6 kg, cao 70 cm. Ngày cháu chơi rất ngoan nhưng lại ngủ rất ít. Em không biết phải làm như thế nào. Mong được bác sĩ tư vấn. (Lê Hanh)

Trả lời:

Bạn không nói rõ con bạn là bé trai hay gái nhưng về chiều cao, bé có tốc độ phát triển cao hơn chuẩn, còn cân nặng thì thấp hơn, đặc biệt nếu là bé trai. Các biểu hiện của bé như biếng ăn, hay khóc đêm, ngủ ít… do nhiều nguyên nhân, có nhiều khả năng bé nhà bạn bị thiếu canxi.

Ảnh minh họa: Mlore.manipalblog.com.

Về chế độ dinh dưỡng, bạn nên cho bé bú mẹ hoàn toàn 6 tháng đầu (chỉ ăn thêm sữa ngoài khi mẹ không đủ sữa), mỗi lần bú 20-30 phút, bé bú hết bầu ti thứ nhất mới chuyển sang bầu thứ hai. Khi bé ăn no sẽ tự rời ti mẹ và ngủ. Bú ngày không đủ bạn cần cho bú cả ban đêm nếu bé có nhu cầu.

Hằng ngày bạn tắm nắng cho bé 15-20 phút vào buổi sáng trước 9h, để nắng chiếu trực tiếp lên da. Bé ngủ ít có thể do ăn chưa no vì hiện nay bé trong tình trạng biếng ăn, do đó bé đói cũng không ngủ ngon được. Khi bé đi ngủ cần bố trí phòng ngủ thoáng, sạch và yên tĩnh. Phòng ngủ chỉ nên để một ngọn đèn nhỏ ánh sáng yếu vừa đủ để mẹ có thể theo dõi bé. Cho bé mặc áo quần rộng rãi thoải mái, kiểm tra bỉm xem bé có bị ướt nhiều không để thay cho bé. Mẹ vỗ về, bé ăn no sẽ đi vào giấc ngủ.

Ngoài ra bạn cần bổ sung canxi, vitamin D3, kẽm… cho bé theo chỉ định của bác sĩ.

Chúc bé sớm ăn ngon, ngủ ngoan và luôn phát triển tốt.

Thạc sĩ, bác sĩ Doãn Thị Tường Vi

Phòng khám dinh dưỡng, Trung tâm Y tế dự phòng Hà Nội