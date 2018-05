Bé đi ngoài chảy máu

Phòng ngừa táo bón đúng cách cho trẻ / Bé ăn nhiều rau vẫn táo bón

Trả lời:

Bé nhà bạn 3 tuổi nặng 16 kg là có tình trạng thừa cân rồi. Tình trạng trẻ đi ngoài ra máu có rất nhiều nguyên nhân, thường gặp nhất là nứt kẽ hậu môn. Nguyên nhân của bệnh này thường do bé mải chơi không chịu đi ngoài hoặc bị táo bón, do đó khi bé đi ngoài phân thường to và cứng gây rách hậu môn làm chảy máu.

Ảnh minh họa: Care.com.

Trong trường hợp này, cách xử trí là cho bé ăn chế độ ăn nhiều chất xơ, uống nhiều nước, tập cho đi ngoài vào một giờ nhất định trong ngày.

Nguyên nhân thứ hai hay gặp khiến trẻ chảy máu hậu môn mỗi lần đi ngoài là polyp đại tràng. Khi đó, trẻ thỉnh thoảng lại đại tiện phân có máu gây thiếu máu mạn tính. Muốn chẩn đoán chính xác bệnh này, bạn cần phải cho bé soi đại tràng. Nếu có polyp có thể cắt polyp bằng nội soi.

Với những thông tin bạn đưa ra, tôi khuyên bạn nên đưa con tới bệnh viện chuyên khoa nhi để được chẩn đoán và điều trị sớm.

Bác sĩ nhi khoa Nguyễn Đức Thường