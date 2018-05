Bé đi ngoài nhiều lần có phải do bị cắt ruột

Trẻ đi ngoài nhiều lần mãi không khỏi / Có nên dừng kháng sinh khi bé đi ngoài nhiều?

Trong tháng, cháu đi ngoài ngày khoảng 20 lần và tôi cho con uống men biolac. Giờ một ngày cháu đi khoảng 3-4 lần nhưng bị són rất nhiều. Tôi không biết như vậy có ổn không. Lúc cháu tiêu dạng hoa cà hoa cải nhưng cũng có lúc đi ra dịch nhầy giống nước mũi, phân vẫn màu vàng. Có cần cho con đi xét nghiệm lại không ạ? Mong sự quan tâm và tư vấn của bác sĩ. (Hong Vuong)

Ảnh minh họa: Japandailypress.com.

Trả lời:

Chào bạn,

Do bạn không cung cấp cụ thể con bạn bị cắt bao nhiêu cm ruột, con bạn còn bao nhiêu cm ruột nên chúng tôi khó tư vấn cụ thể. Nhưng theo bạn mô tả thì con bạn bị hội chứng ruột ngắn, hậu quả của việc bị cắt một đoạn ruột. Bình thường, thức ăn phải đi qua một đoạn ruột dài để hấp thu thức ăn và nước, nhưng do con bạn ruột bị cắt đi một đoạn, nên ruột bị ngắn lại, vì vậy nước và thức ăn không được hấp thu hoàn toàn, do đó nó bị đào thải ra ngoài, gây nên tình trạng đi ngoài nhiều.

Ngoài ra, trẻ đi ngoài nhiều còn phụ thuộc vào chế độ ăn của bé. Ở trẻ bình thường, nếu bú mẹ hoàn toàn trẻ thường đi ngoài khoảng 3-5 lần một ngày, phân vàng sệt, mùi chua. Nếu bé ăn sữa bò hoàn toàn, bé thường đi ngoài một lần một ngày phân thành khuôn và mùi thối.

Bạn cần đưa bé đi khám để xác định xem bé có phải bị hội chứng ruột ngắn hay không, từ đó mới có thể tư vấn chế độ ăn hợp lý cho bé.

Chúc bé mau ổn định và phát triển tốt.

Bác sĩ nhi khoa Nguyễn Đức Thường