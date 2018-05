Bé gái 11 tuổi vẫn tè dầm

Bệnh đái dầm ở trẻ em / Bé đột nhiên tè dầm, coi chừng dấu hiệu stress

Tối trước khi đi ngủ cháu không ăn gì hết và đã đi vệ sinh trước khi lên giường, không uống ngụm nước nào. Vậy mà tối nào cháu cũng thay quần 1-2 lần. Mong bác sĩ giúp có phải cháu bị rối loạn bài tiết không? (Lâm)

Ảnh minh họa: Howtolive-healthy.blogspot.com.

Trả lời

Chào bạn,

Ở trẻ em, từ 0 đến 3 tuổi là lúc các bé chưa tự chủ được ý muốn của bản thân nên tè dầm là chuyện bình thường, lớn lên thêm chút khi có "nhu cầu" các bé sẽ kêu "bô" hay "đi tè" để bố mẹ giải quyết giúp. Nhưng từ 5 tuổi trở lên, thường là trên 7 tuổi mà bé vẫn đi tè "tự nhiên" ban đêm thì là biểu hiện không bình thường.

Nguyên nhân chủ yếu của chứng bệnh đái dầm lúc ngủ chưa được sáng tỏ hoàn toàn. Tuy nhiên bệnh có thể do tình trạng bàng quang chưa trưởng thành vì trẻ còn nhỏ, hoặc do giảm bài tiết vào ban đêm - ảnh hưởng của một chất nội tiết (còn gọi là hoóc môn) chống bài niệu ở một số trẻ. Bệnh cũng có thể do nguyên nhân tâm lý (trẻ bị căng thẳng) và nguyên nhân do di truyền (nếu cha hoặc mẹ mắc tiểu dầm lúc còn nhỏ thì 44% trẻ có khả năng bị bệnh, còn khi cả cha lẫn mẹ mắc chứng này thì 77% trẻ sẽ tiểu dầm).

Ngoài ra, còn có những nguyên nhân thực thể chiếm tỉ lệ 1-2% như các dị dạng đường niệu, nhiễm trùng tiểu... hoặc chứng táo bón cũng gây tiểu dầm ở trẻ.

Các bậc cha mẹ đừng tỏ ra quá lo lắng về hiện tượng này và đừng la mắng trẻ vì sẽ làm cho bé căng thẳng hơn và đái dầm có thể tăng thêm. Tốt hơn hết, cha mẹ nên kiên trì và thông cảm, chú ý nhắc nhở bé đi tiểu trước khi đi ngủ và không nên uống nước 2-3 giờ trước khi đi ngủ.

Hiện nay ở Bệnh viện Nhi Trung ương đang áp dụng phác đồ điều trị tiểu dầm của bệnh viện Nice (Anh). Bạn có thể đưa bé tới khám để được điều trị sớm.

Bác sĩ nhi khoa Nguyễn Đức Thường