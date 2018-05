Bé gái 3 năm sống với chân có giòi

Bệnh nhân đặc biệt ở Mù Cang Chải (Yên Bái) này được chuyển đến Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) trong tình trạng đi lại khó khăn, khuỷu đầu gối chân trái đã hoại tử nặng, chảy mủ, có giòi và hôi thối. Kết quả thăm khám cho thấy trẻ có một vết thương hở rộng 5cm và sâu tới tận xương. Xương đùi viêm mủ mạn tính, thậm chí có chỗ đã bị viêm xương chết.

Từ một vết rạn xương, nhưng không được chữa trị phần khuỷu đùi trái đã bị hoại tử, mưng mủ. Ảnh: H.N.

Chị Thúy Vinh (thành viên thuộc Tổ chức bảo tồn động vật hoang dã Việt Nam) tình cờ biết được bệnh tình của cháu trong một lần đến nơi gia đình bé sinh sống nên đưa trẻ về Hà Nội chữa. Chị cho biết, gia đình dù phát hiện chân con gái bị thối rữa nhưng nhà nghèo nên không cho con đi viện mà chỉ lấy thuốc nam đắp trực tiếp lên vết thương và buộc lại bằng giẻ.

“Cùng từ đó, chân cô bé ngày càng hoại tử sâu hơn. Lúc nào bé cũng đau nhức, ngây ngấy sốt, người bốc mùi hôi do chân bị hoại tử”, chị Vinh chia sẻ.

Dự kiến một vài ngày nữa bé Dùa có thể được xuất viện. Ảnh: P.N.

Theo bác sĩ Phan Bá Hải, Khoa Chấn thương Chỉnh hình (Bệnh viện Việt Đức), hơn một tuần trước, bệnh nhi đã được phẫu thuật lấy xương chết và nạo tổ chức viêm để cứu chiếc chân trái.

Đến nay, sức khỏe Dùa đã dần ổn định và có thể sẽ xuất viện trong một vài ngày tới. Tuy nhiên do xương bị viêm, chết quá nhiều nên chân cháu rất khó khăn trong co duỗi, đi lại. Vì thế, 3-6 tháng tới cháu còn phải trải qua một đợt phẫu thuật can thiệp gối nữa mới hy vọng cải thiện được tình trạng vận động khớp gối.

“Với tình trạng hiện nay sau khi phẫu thuật, cháu chỉ có thể đi lại ở những nơi có địa hình bằng phẳng còn việc trèo đèo, lội suối sẽ không thể được. Tuy nhiên, nơi bé sinh sống chủ yếu lại là đường đồi núi”, bác sĩ Hải cho biết.

Phương Trang