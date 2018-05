Bé hay giật mình, thở khò khè có thiếu canxi?

Bé ngủ hay bị giật mình / Trẻ ra mồ hôi nhiều, ngủ hay giật mình

Trả lời

Chào bạn Minh Thùy,

Bé 1 tuần tuổi có giấc ngủ gần như trọn ngày, bé thức ngắn để bú thôi. Những cử động giật mình là rất bình thường của trẻ sơ sinh. Qua tháng đầu, những cử động tự ý này sẽ giảm dần rồi hết. Bé đổ mồ hôi cũng vậy, đó là do hệ mồ hôi (và nhiều cơ quan khác) chưa trưởng thành. Bạn đừng quá lo lắng nhé.

Bé thở khò khè do kích thước đường hô hấp còn rất bé, hơn nữa do cấu tạo sụn của đường hô hấp còn mềm do đó khi bé thở và đặc biệt là khi phải gắng sức (như bú) còn nghe tiếng khò khè rõ hơn. Bé bú mẹ đủ, mẹ có chế độ ăn không kiêng khem, phong phú thì đã cung cấp đủ canxi cho bé. Tuy nhiên bé cần được mẹ cho phơi nắng sáng khoảng 15-20 phút, không mặc quần áo, chỉ che đầu và mắt, da sẽ tổng hợp đủ vitamin D giúp hấp thu đủ canxi cho nhu cầu của cơ thể.

Thân mến.

Bác sĩ Hoàng Thanh Thủy

Khoa Dinh dưỡng, Bệnh viện Nhi đồng I