Bé lười ăn bột, chỉ thích trái cây, váng sữa

Con gần một tuổi chưa mọc răng / Trẻ ăn nhiều váng sữa, phô mai có đủ dinh dưỡng

Cháu sinh non lúc 36 tuần, nặng 2,9 kg. Đến nay cháu vẫn chưa ngồi được chắc, chưa mọc răng, rất hay ra mồ hôi đầu nhưng tóc không bị rụng. Cháu rất lười ăn, ngày chỉ ăn hai bữa bột nhưng ép mãi cháu mới ăn được nửa bát con. Cháu vẫn bú mẹ nên ngày cháu chỉ ăn sữa ngoài khoảng 90-120 ml, kèm theo ăn thêm bữa hoa quả và sữa chua hoặc váng sữa.

Có phải do con em sinh non nên sự phát triển của cháu cũng chậm hơn so với những bé đủ tháng không, vì mãi đến 3,5 tháng cháu mới biết hóng chuyện. Bác sĩ tư vấn thêm là cháu nhà em như vậy có bị thiếu canxi không và em phải bổ sung vitamin gì? (Bích Đào)

Trả lời:

Chào em,

Tuy bé sinh non nhưng với tháng tuổi này cân nặng của bé đã bắt kịp tốc độ tăng trưởng của trẻ bình thường rồi. Còn hiện nay bé có biểu hiện biếng ăn có lẽ do thiếu một số vi chất cần thiết, đặc biệt là cách ăn bổ sung cho bé chưa phù hợp.

Hiện nay ngoài bú mẹ và uống thêm sữa ngoài, bé cần ăn 3 bữa bột với đủ 4 nhóm thực phẩm: thịt, cá, trứng sữa…, rau xanh và dầu mỡ. Nguyên tắc cho bé ăn phải từ lỏng đến đặc, từ ít đến nhiều. Em nên thay đổi món ăn cho bé trong ngày.

Sau khi ăn khoảng một tiếng em có thể cho ăn sữa chua, váng sữa hay hoa quả tươi. Nếu em cho bé ăn trước bữa chính, bé sẽ ngang dạ và không muốn ăn. Em nên tận dụng cho bé bú mẹ, chỉ cho bé uống sữa công thức theo lứa tuổi khi mẹ đi làm hoặc khi mẹ không đủ sữa.

Nếu bé ăn ít, em nên xem đã nấu cho bé đúng liều lượng chưa vì nấu bột hoặc cháo đặc hay loãng quá đều khiến trẻ không thích ăn. Căn cứ vào biểu hiện bé ra nhiều mồ hôi, chậm mọc răng... chưa thể xác định con có bị còi xương hay không. Để biết chính xác, em nên cho bé đi khám, từ đó mới có thể bổ sung hợp lý cho bé canxi, vitamin d3 và một số vi chất cần thiết.

Thạc sĩ, bác sĩ Doãn Thị Tường Vi

Phòng khám dinh dưỡng, Trung tâm y tế dự phòng Hà Nội