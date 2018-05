Bé mọc tóc ít, chậm mọc răng

Cạp trái khổ qua có giúp bé mau mọc răng? / Trẻ hay trớ, vặn mình khi ngủ

Mấy ngày gần đây đêm ngủ cháu hay thức dậy khóc một lúc rồi lại ngủ tiếp. Tôi đang cho cháu uống bổ sung vitamin D vào mỗi buổi sáng. Chế độ ăn một ngày của bé là 6h sáng bú mẹ, 7h30-8h uống 140ml sữa, 8h30 bé ngủ, 9h-9h30 bé ăn 1 bát cháo (tự nấu có thịt bò, thịt gà, lợn, đậu xanh, các loại rau), bé chơi đến 11h30 ăn sữa, chiều 2h30 bé ăn 1 bát cháo. 3h30 ăn hoa quả hoặc uống nước cam, bưởi...4h30 ăn sữa, 6h30 bú mẹ đến 9h30 ăn sữa rồi 10h30 bú mẹ và đi ngủ. Đêm cháu dậy bú 2 lần nữa.

Không biết bé nhà em như vậy có phải bị thiếu canxi nặng không? Chế độ ăn uống của bé nhà em như thế đã hợp lý chưa ạ? Em định đưa bé đi kiểm tra nhưng không biết đến đâu để kiểm tra. Mong bác sĩ cho em lời khuyên.

(Nguyễn Thị Nhiệm)

Chào bạn,

Con gái 9 tháng chỉ cần cân nặng trung bình 8,2 kg và cao 70 cm là đạt, mọc 2-4 răng. Bé đang bú 8 lần cả sữa mẹ lẫn sữa công thức trong một ngày đêm, ăn 2 chén cháo, ngoài ra còn ăn thêm trái cây, hoa quả …như vậy cũng rất tốt. Bé vẫn được phơi nắng và uống vitamin D. Những biểu hiện của bé có thể là thiếu canxi nhẹ hoặc một vài lý do khác nữa. Bạn cho cháu đến bệnh viện có khoa nhi hoặc dinh dưỡng để kiểm tra nhé.

Tóc của bé mảnh mai có thể do di truyền, do thiếu canxi, thiếu sắt, thiếu kẽm hay các vitamin nhóm B. Do đó, chế độ ăn của bé phải cân đối và đa dạng để bé có thể nhận đủ dưỡng chất cần thiết. Bé ngủ không ngon có thể thiếu canxi, magne, kẽm, vitamin D và 1 số loại vitamin nhóm B, hoặc do còn đói ban đêm, do giỡn nhiều ban ngày, do bị bệnh hay sắp mọc răng… Tuổi này thóp trước của bé cũng chưa đóng.

Trong bát cháo của bé cần có thêm 1 muỗng canh dầu ăn để tăng năng lượng, tăng hấp thu các vitamin tan trong dầu (A, D, E, K) có lợi cho tăng trưởng nói chung của bé, đồng thời cung cấp đủ chất bổ dưỡng để phát triển trí não trong giai đoạn quan trọng này. Bé cũng cần chơi đùa hợp lý để có giấc ngủ sâu vào ban đêm, như vậy sẽ cao hơn.

Chúc em bé của bạn ngoan, hay ăn chóng lớn nhé.

Bác sĩ CKII Nguyễn Thị Thu Hậu

Trưởng Khoa Dinh Dưỡng, BV Nhi đồng 2