Bé mới sinh thở nhanh, có đáng lo

Do bạn không cung cấp chính xác con bạn nhịp thở bao nhiêu lần trong một phút và nhịp tim bao nhiêu lần trong một phút, nên chúng tôi xin chỉ có thể cung cấp một số thông tin về nhịp tim và nhịp thở bình thường cho bé sơ sinh như sau:

Ảnh minh họa: Theguardian.com.

Ở trẻ sơ sinh, do trung tâm hô hấp của bé chưa hoàn thiện (đặc biệt là trẻ sinh non), do đó nhịp thở của bé thường không đều, có thể có những cơn ngừng thở ngắn. Nhịp thở bình thường của bé < 60 lần/phút. Nếu nhịp thở trên 60 lần/phút là nhịp thở nhanh và trẻ có viêm phổi.

Nhịp tim ở trẻ sơ sinh bình thường khoảng <160 lần/phút. Nếu nhịp tim >160 lần/phút mà trẻ không bị sốt, kích thích thì gọi là nhịp tim nhanh.

Nếu bạn thấy bé có nhịp thở >60 lần/phút, nhịp tim >160 lần/phút, cần cho bé tới cơ sở chuyên khoa nhi khám sớm để được chẩn đoán và điều trị kịp thời.

Bác sĩ nhi khoa Nguyễn Đức Thường