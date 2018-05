Bé ngủ hay trằn trọc có phải thiếu canxi?

Vậy có phải con tôi thiếu canxi không. Nên uống bổ sung loại thuốc gì?

(Vũ Thị Vân Oanh)

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến việc bé trằn trọc khi ngủ. Ảnh: babyzoehealth.

Trả lời

Chào bạn,

Con bạn có cân nặng và chiều cao vượt trội so với lứa tuổi (trung bình bé trai 16 tháng nặng 10,5 kg và nặng 80,2 cm, nhưng với chiều cao này cho phép bé cân nặng 11,3 kg), phát triển thể chất cũng tốt, chứng tỏ bé nhận được đủ các chất dinh dưỡng cơ bản cho phát triển. Cháu ăn 3 chén cháo và 500ml sữa là tốt, nhưng cần thêm trái cây và thức ăn phải đa dạng, vẫn cần tiếp xúc với ánh nắng 15 - 30 phút/ ngày.

Việc ban đêm cháu trằn trọc khó ngủ có thể do thiếu vitamin D, do phơi nắng không đầy đủ (các bậc phụ huynh hay quên rằng bé vẫn cần phơi nắng ở tuổi này), hay do thiếu magiê (do chế độ ăn đủ năng lượng nhưng không cân đối, hay thiếu rau trái cây), hay do hậu quả của sinh hoạt không hợp lý: ngủ nhiều ban ngày hay đùa giỡn quá mức trước khi ngủ, xem phim kích động…

Tùy theo nguyên nhân được xác định sẽ có hướng điều trị hợp lý. Bạn cho cháu đi khám bệnh xem nguyên nhân là gì nhé.

Bác sĩ CKII Nguyễn Thị Thu Hậu

Trưởng Khoa Dinh Dưỡng, BV Nhi đồng 2