Bé sơ sinh gần một tuần không đại tiện

Xử trí khi bé táo bón, đi cầu ra máu / Lưu ý khi cho trẻ ăn sữa bột

Tuy nhiên, phân của bé chỉ hoa cà hoa cải chứ không phải thành cục. Như vậy con gái tôi bị bệnh gì, có nghiêm trọng không? Xin bác sĩ cho cháu lời khuyên! (Hoàng Thị Huế)

Trả lời:

Tôi không rõ con bạn bú mẹ hoàn toàn hay ăn sữa bò. Nếu trẻ bú mẹ hoàn toàn thì một ngày bé thường đi ngoài khoảng 3-5 lần, phân sệt, có mùi chua. Nếu bé ăn sữa bò thì một ngày bé đi ngoài khoảng một lần, phân thành khuôn, có mùi thối.

Chậm đi ngoài ở trẻ em có rất nhiều nguyên nhân. Chậm đi ngoài được chia làm 2 loại là chậm đi ngoài cơ năng, và chậm đi ngoài thực thể.

Chậm đi ngoài cơ năng có thể do sữa mẹ, do trẻ bú ít (không đủ no). Chậm đi ngoài thực thể có thể do bé bị một số bệnh như: suy giáp trạng bẩm sinh, phình đại tràng bẩm sinh, hẹp hậu môn.

Nếu chậm đi ngoài cơ năng thì không cần điều trị gì, bạn chỉ cần cho trẻ bú no, massage bụng cho bé hằng ngày (bạn xoa bụng cho bé từ phải sang trái, từ dưới lên trên) là bệnh tự khỏi. Nếu chậm đi ngoài thực thể bạn cần phải đưa bé tới bệnh viện chuyên khoa nhi để được điều trị sớm.

Chúc bé luôn khỏe mạnh.

Bác sĩ nhi khoa Nguyễn Đức Thường